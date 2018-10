Brilliant Circle: Was soll das denn werden?

Der Kurs der Aktie Brilliant Circle stand am 11.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,84 HKD. Der Titel wird der Branche "Kommerzielles Drucken" zugerechnet.

Brilliant Circle haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Brilliant Circle anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Brilliant Circle-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Brilliant Circle hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Damit erhält Brilliant Circle eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Brilliant Circle für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Brilliant Circle für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Brilliant Circle insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Brilliant Circle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Commercial Services"-Branche sind im Durchschnitt um -10,25 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -5,74 Prozent im Branchenvergleich für Brilliant Circle bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,31 Prozent im letzten Jahr. Brilliant Circle lag 21,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.