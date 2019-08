Brilliance: Faktencheck!

Für die Aktie Brilliance stehen per 15.08.2019, 23:02 Uhr 14.12 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Brilliance zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Brilliance einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Brilliance jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,23 Prozent liegt Brilliance 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,42. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Brilliance wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Brilliance erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 53,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um -12,99 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +66,41 Prozent im Branchenvergleich für Brilliance bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,52 Prozent im letzten Jahr. Brilliance lag 69,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.