Brillen herstellen neu gedacht: In zwei bis drei Tagen geliefert (FOTO)

Herzogenrath (ots) -Die Welt verändert sich, und eine Brille mit Sehstärke online zukaufen ist 2018 schon lange nichts Neues mehr. Doch eine Brille mitSehstärke online für 9,99 EUR zu kaufen und diese in zwei bis dreiTagen zu erhalten, ist einzigartig. Der Online-Optiker Charlie Templestellt damit den Brillenmarkt völlig auf den Kopf. Für 25,- EURliefern wir innerhalb von 2-3 Werktagen eine handgefertigteAcetatfassung inklusive hochwertigen dünnen Gläsern mit Sehstärke.Als Querdenker in der Brillenindustrie finden wir, dass der Kaufeiner Brille angenehm, schnell & einfach sein muss; besteMaterialqualität und ansprechendes Design.Das Charlie Temple Designteam bereiste den gesamten Globus umherauszufinden, wie man die perfekte Brille herstellt. Ein Abenteuer,dass sie nach Frankreich, Italien, Japan und natürlich Deutschlandführte. Die ausschlaggebende Erkenntnis: eine Brille selbst zu machenbietet in jeder Hinsicht Möglichkeiten Preis und Design neu zudenken. So entwerfen wir alle Fassungen selbst und verwendenhandgefertigtes und auf Hochglanz poliertes Acetat der bestenFabrikanten. Jede Fassung wird aus einem Stück einzigartigem Acetatproduziert, so wird die Farbkontinuität garantiert. Die hochwertigenCR39-Gläser werden im hauseigenen Glasatelier geschliffen. Fürzusätzliche Stabilität sorgen die Brillenbügel mit 3- oder5-Punkt-Scharniere aus deutscher Herstellung. Charlie Temple, mitSitz in Herzogenrath, fertigt Brillen an, die schon in 2-3 Werktagenlieferbar sind. Blitzschneller Service, hohe Qualität in Kombinationmit dem besten Preis inklusive Rückgabegarantie.Jede gute Idee beginnt mit einer Herausforderung. Leon Planken,Gründer von Charlie Temple, benötigte für seinen zwei Jahre altenSohn Charlie Ende 2014 eine Brille. Er war überrascht, dass es mehrals 2 Wochen dauerte, bis die Brille fertig war und es war vor allemdie gepfefferte Rechnung, mit der sich Leon schwer tat. Als niemandsagen konnte, warum eine Brille mehr kosten musste als ein iPad,begann sein Abenteuer und Charlie Temple war geboren! Der Name stammtnatürlich von der Inspirationsquelle Charlie; ohne ihn wäre dies niezustande gekommen. Darüber hinaus ist das englische Wort fürBrillenbügel: Temple. Ach ja, es ist wohl kein kompletter Zufall,dass die Initialen CT auf Charlie und seine Zwillingsschwester Teddyverweisen.Charlie Temple bietet qualitativ hochwertige Brillen mit einerSehstärke von -10 bis +10 und einem Zylinder von -4 bis +4 an. UnserSortiment besteht aus mehr als 80 Fassungen in verschiedenen Farbenund folgenden Kategorien:- Stilvolle Kunststoffbrillen und Sonnenbrillen inklusive Gläsern mitSehstärke für 9,99 EUR- Handgefertigte Acetatbrille oder Sonnenbrille inklusive Gläsern mitSehstärke für 25,- EUR- Unsere Signature Kollektion: handgefertigte Brillen oderSonnenbrillen aus italienischem Mazzucchelli Acetat inklusive Gläsernmit Sehstärke für 38,- EUR- Unsere Titanium Kollektion: Federleichte japanische Titanfassungeninklusive Gläsern mit Sehstärke für 50,- EUR- Gleitsichtbrillen oder Sonnenbrillen inklusive Gläsern mitSehstärke für 45,- EURAlle Brillen und Preise auf: www.charlietemple.de