Brille24 erhöht Druck auf Fielmann / Brille24 übernimmt Online-Pionier Lensspirit

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Oldenburg (ots) - Erst im Jahr 2017 feierte Brille24 sein10-jähriges Jubiläum und kann in dieser Zeit auf eine Bilanz von rundzwei Millionen verkauften Brillen zurückblicken. In den nächstenJahren möchte der Online-Optiker mit neuen Partnern und Produktenweiterwachsen. Dafür vertraut das Oldenburger Unternehmen auf dieKompetenz des Unternehmens Lensspirit mit den beiden Online-ShopsLensspirit.de und Linsenquelle.de, die bereits seit mehr als 20Jahren am Markt sind und zu den größten Kontaktlinsenhändlern imInternet gehören. Mit der Übernahme setzt Brille24 ein deutlichesZeichen im umkämpften Kontaktlinsenmarkt und gegen große Ketten wieFielmann.Mit über 500.000 Kunden und einem breiten Produktsortiment ist dasLeipziger Unternehmen, welches 1997 von Swetlana Geisler-Reichegegründet wurde, der Wunschpartner von Brille24. "Lensspirit ergänztdie Brille24-Gruppe perfekt und bietet uns die Möglichkeit unserenKundenstamm weiterauszubauen. Gepaart mit unseren Stärken alsOnline-Optiker werden wir den Markt bereits in diesem Jahraufmischen.", sagt Brille24-Geschäftsführer Christophe Hocquet undbestätigt damit, das Unternehmen als Ganzes mit allen 35 Beschäftigenam Standort Leipzig übernehmen zu wollen.Durch die Übernahme stößt Brille24 mit nun über 1,5 MillionenKunden in die Eliteliga des deutschen Optikmarktes vor und kann miteinem innovativen Vertriebskonzept umso mehr als große Bedrohung fürGroßfilialisten wie Fielmann oder Apollo Optik angesehen werden,welche die digitale Transformation verpasst haben. "Unser Ziel ist esin der Brille24-Gruppe im Jahr 2018 einen Umsatz von 30 Millionen zuerzielen. Das ist eine Verdoppelung des Umsatzes innerhalb derletzten Jahre." Die Kampfansage ist sowohl an die stationärenGroßfilialisten als auch an die Wettbewerber im Online-Handelgerichtet.Über Brille24:Brille24 (www.brille24.de), der führende Online-Optiker imdeutschsprachigen Raum, bietet rund 1500 Brillenmodelle an. Etwa dieHälfte davon wird von namenhaften Markenherstellern direkt bezogen,die andere Hälfte sind Eigenmarken. Einstärkenbrillen sind ab 29,90Euro und Gleitsichtbrillen ab 139,90 Euro erhältlich. Zusätzlichhaben Kunden die Möglichkeit, ihre bestehende Brille ab 44,90EURneuverglasen zu lassen. Für einen Aufpreis können viele Modelle mitunterschiedlichen Glasmaterialien, selbsttönenden bzw.polarisierenden Gläsern bestellt werden. Das Unternehmen mit Sitz inOldenburg wurde 2007 gegründet, ist mit Online-Shops in Belgien,Frankreich, den Niederlanden, Portugal und Spanien aktiv, und hatinzwischen über eine Million Kunden in 117 Ländern. Geschäftsführersind Christophe Hocquet und Johannes Korves.Pressekontakt:Brille24 GmbHRitterstrasse 14-1526122 OldenburgAnnika MeyerTelefon: +49 441 340 422 721E-Mail: annika.meyer@brille24.deOriginal-Content von: Brille24 GmbH, übermittelt durch news aktuell