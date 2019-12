Briketts aus recyceltem Kaffeesatz sind das perfekte Brennmaterial, das Sie über die Feiertage warm hält (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Frankfurt (ots) - Neue Öko-Briketts aus Kaffeesatz, jetzt auch bei Hornbacherhältlich:- ideal für Holz- und Mehrstofföfen- brennen 20% länger und erreichen höhere Temperaturen als Holz- ein Brikett enthält recycelten Kaffeesatz aus ca. 25 TassenKaffeeEuropa ist der größte Kaffeemarkt der Welt, auf den im Jahr 2018 33% desweltweiten Kaffeekonsums entfielen und damit Hunderttausende Tonnen Kaffeesatzverschwendet wurden. bio-bean schafft eine Kreislaufwirtschaft, indem wir dieseAbfälle zu umweltfreundlichen Briketts recyceln: Coffee Briketts - einenachhaltige Alternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen, mit 25 TassenKaffeesatz in jedem Brikett.Als innovative, zukunftsweisende und nachhaltige Wahl sind Coffee Briketts idealfür den Einsatz in Holz- und Mehrstofföfen und damit der perfekte Brennstoff zumHeizen Ihres Zuhauses über die Feiertage. Coffee Briketts brennen 20% länger underreichen dabei höhere Temperaturen als kammergetrocknetes Holz. Sie könnenentweder allein oder mit trockenem Holz verbrannt werden, um jedem kaltenWinterabend ein warmes Glühen zu verleihen. Ihr hoher Brennwert (19 MJ/kg) undihr niedriger Feuchtigkeitsgehalt (10%) machen sie zu einem effizientenBrennstoff mit einem hochwertigen Brennprofil.Hergestellt aus Kaffeesatz, der von bestehenden Entsorgungsunternehmen in Cafés,Büros, Fabriken und Verkehrszentren eingesammelt wird, stammen Coffee Brikettsvon bio-bean, dem weltweit größten Recycler von Kaffeesatz. Das Verfahren, dasbio-bean zum Recycling von Kaffeesatz zu Briketts anwendet, erzeugt 70% wenigerschädliche Emissionen als bei einer anaeroben Vergärung des Kaffeesatzes. Somithaben unsere Kunden die Möglichkeit, beim Heizen ihres Zuhauses einen Beitragzur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leisten.George May, Chief Commercial Officer bei bio-bean, sagt: "Wir sind stolz darauf,jedes Jahr Tausende von Tonnen Kaffeesatz zu recyceln und unseren Kunden eineinzigartiges Produkt anzubieten. Coffee Briketts sind eine umweltfreundlicheAlternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen. Sie sind das Ergebnis einerKreislaufwirtschaft, die auf unserer wachsenden Liebe zu Kaffee basiert. Siesind eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die das warme Glühen des Holzofenswollen, ohne dass es dabei die Welt kostet."Erhältlich in einer einfach zu tragenden, praktischen und vollständigrecycelbaren Tasche, sind Coffee Briketts perfekt dafür geeignet, eineinladendes Ambiente in Ihrem Zuhause zu schaffen oder an Ihre Liebsten undFreunde zu verschenken. Und keine Sorge, Ihr Zuhause wird nicht nach dem Cafévon nebenan riechen, da Coffee Briketts bei der Verbrennung nicht nach Kaffeeriechen.Erhältlich in Hornbach-Filialen in ganz Deutschland zum Preis von 6,99 EUR.Weitere Hinweise:bio-bean Limited ist der weltweit größte Recycler von Kaffeesatz. Mit seinemHauptsitz in Großbritannien sammelt bio-bean Kaffeesatz bei den größtenUnternehmen des Landes ein, verwertet ihn in industriellem Maß und gibt diesemMaterial, das zuvor als Abfall angesehen wurde, neues Leben. bio-bean stelltnachhaltige Produkte aus Kaffeesatz für eine Reihe von Märkten her, sowohl fürVerbraucher als auch für Industrie, und ermöglicht dabei UnternehmenKosteneinsparungen, reduziert Treibhausgasemissionen und trägt zurKreislaufwirtschaft bei.Pressekontakt:Weitere Informationen finden Sie unter www.bio-bean.com, per E-Mailan marketing@bio-bean.com oder telefonisch unter +44 (0) 3744 6500.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139364/4460530OTS: bio-bean LtdOriginal-Content von: bio-bean Ltd, übermittelt durch news aktuell