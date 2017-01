Baierbrunn (ots) -Ein Vierteljahrhundert nach dem Aus für die "Drei Damen vom Grill"träumt Schauspielerin Brigitte Grothum von einer Fortsetzung derBerliner Kultserie. "Wir würden die Serie gern wieder aufleben lassenoder ein Theaterstück draus machen. Aber wir kommen an die Rechtenicht dran", sagte die 81-Jährige dem Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber". Ob daheim in Berlin oder in anderen Teilen Deutschlands -bis heute werde sie von Autogrammjägern auf die "Drei Damen vomGrill" angesprochen. "In der Serie ist das alte Westberlinkonserviert." Die Serie "Drei Damen vom Grill" mit Grothum, BrigitteMira, Gabriele Schramm, Günter Pfitzmann und später mit Harald Juhnkewar von 1976 bis 1991 im Vorabendprogramm mehrerer dritter Programmeder ARD zu sehen.Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 1/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: ruedinger@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell