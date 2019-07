Hamburg (ots) - Als Mitglied der Aufklärungskommission hatBrigitte Fehrle, freie Journalistin und ehemalige Chefredakteurin derBerliner Zeitung, für den Spiegel die Fälschungen von Claas Relotiusaufgearbeitet. Im Interview mit dem Medienmagazin journalist ziehtFehrle Bilanz ihrer Arbeit. Sie sagt: "Meine Haltung zum Journalismusinsgesamt ist kritischer geworden, insbesondere gegenüber demsogenannten erzählerischen Journalismus." Dem Spiegel, aber auchanderen Redaktionen empfiehlt Fehrle, sich wieder mehr aufinvestigative, sachliche, fachlich kenntnisreiche Berichterstattungzu konzentrieren. Kernaufgabe des Journalismus sei "nicht dasliterarische Schönschreiben", sagt Fehrle im journalist-Interview,sondern "die Aufklärung, die genaue Beobachtung von Ereignissen undihre kritische Bewertung".Ende Mai hatte die Kommission um Brigitte Fehrle ihren Berichtzusammen mit der Spiegel-Leitung vorgestellt. Der 17-seitige Berichtzeichnet den Fall Relotius im Detail nach und spricht zahlreicheFehlentwicklungen beim Spiegel an. Aufgabe der Kommission sei esgewesen, eine "Analyse" vorzunehmen, so Fehrle. "Welche Konsequenzendaraus zu ziehen sind, obliegt der Chefredaktion."Die Kommission hat zwar keine Hinweise auf weitere Fälschungenbeim Spiegel gefunden, wohl aber festgestellt, dass es immer wiederzu Verfälschungen und Manipulationen kommt, zum Beispiel durchVerdichtungen oder dem Zusammenziehen von Situationen. Dabeiunterstreicht die Journalistin: "Die am Weitesten verbreiteteManipulation ist nicht das Hinzuerfinden, sondern das Weglassen." Wereine Reportage wie einen Film mit einer klaren Dramaturgiekonstruiere, so Fehrle, "neige dazu, Dinge wegzulassen, zu glätten,zu formen, weil sie die Story oder den Erzählfluss stören. DieWirklichkeit ist aber immer widerborstig."Das Interview mit Brigitte Fehrle lesen Sie in der Juli-Ausgabedes Medienmagazins journalist, die heute erscheint. Auf Anfragesenden wir gerne das komplette Interview vorab.Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurjournalist@journalist-magazin.dedaniel@journalist-magazin.deTel. 0228/20172-24journalist-magazin.detwitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistinstagram.com/journ_instaOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell