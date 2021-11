Brighthouse Financial-Aktie: Wie gut sind die Erträge wirklich?

Brighthouse Financial (NASDAQ:BHF) verdiente im zweiten Quartal 21,00 Mio. $, was einem Anstieg von 102,73 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Der Umsatz von Brighthouse Financial sank auf 2,39 Mrd. $, eine Veränderung von 1,4 % gegenüber Q1. Im ersten Quartal erwirtschaftete Brighthouse Financial einen Umsatz von 2,43 Mrd. $, verlor aber 768,00 Mio. $ an Gewinn.

