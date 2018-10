Bright Skies und Claranet - eine starke Cloud-Allianz für den deutschen Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Frankfurt/Main (ots) - Das Microsoft-Cloud-BeratungsunternehmenBright Skies wird Partner des Managed Service Providers Claranet.Ziel der Partnerschaft ist das gemeinsame Wachstum mit Cloud- undManaged Services sowie umfassenden Beratungsleistungen im deutschenEnterprise-Umfeld.In Deutschland sind Cloud-Kunden im Enterprise-Segment besondersanspruchsvoll und beratungsintensiv. Cloud-Sourcing entwickelt sichimmer mehr zum Outsourcing- und Managed-Service-Modell für großeUnternehmen. Dabei sind aber vor allem Multi-Cloud-Lösungen gefragt,wie sie Claranet mit einer breiten Palette von Cloud-Services,Hosting in eigenen Rechenzentren und als starker Partner von AWS,Google und Azure bietet. Das Hosting von Cloud-Plattformen wieMicrosoft Azure beschränkt sich bei den meisten Anbietern aber nurauf Standards. Entsprechend hoch ist der Anpassungsbedarf fürmaßgeschneiderte Lösungen, wie sie die Klientel der Top 2.000fordert. Daher haben Bright Skies und Claranet eine Allianzgeschlossen, um mit vereinten Kräften umfassende Cloud-Services fürGroßkunden zu erbringen. Der Vorteil für diese anspruchsvolleZielgruppe ist eine intensivere Beratung und durchgängige Betreuungbei ihren Cloud-Vorhaben.Als ein führendes Cloud-Beratungsunternehmen mit Fokus aufMicrosoft-Cloud-Services (wie Microsoft 365 und Azure) macht dieHamburger Bright Skies GmbH immer wieder die Erfahrung, dass geradeKunden aus dem gehobenen Mittelstand und dem Enterprise-Umfeld sichnicht gerne auf eine Cloud-Plattform festlegen wollen.Dementsprechend erfolgreich ist die Claranet Gruppe mit demagnostischen, plattformunabhängigen Ansatz. Bright Skies bringt alsConsulting-Unternehmen mit Fokus Cloud Computing und SchwerpunktMicrosoft-Cloud-Dienste eine langjährige Erfahrung und Expertise imgehobenen Mittelstand mit. Claranet hat sich als einer der führendenManaged Service Provider für Kunden im Enterprise-Segment etabliertund verfügt über ein vollständiges agnostisches Cloud-Portfolio.Abhängig von den konkreten Projektanforderungen und Kundenwünschenkommen entweder Claranet-eigene Cloud-Infrastrukturen oderPlattformen der Public-Cloud-Anbieter AWS, Google Cloud und MicrosoftAzure zum Einsatz. Dabei stellt Claranet immer wieder seine hoheKompetenz unter anderem auch im Bereich IT-Security unter Beweis undwurde in Gartners Magic Quadrant 2018 für "Data Centre Outsourcingand Hybrid Infrastructure Managed Services" in Europa positioniert.Gemäß der gemeinsam getroffenen Vereinbarung übernimmt Claranetdie Verantwortung für den Betrieb der Kunden-Workloads auf eigenenCloud-Infrastrukturen beziehungsweise denen von AWS, Google-Cloudoder Azure. Bright Skies hingegen verantwortet im Rahmen der Allianzdas beratungsintensive Geschäft mit der Konzeption, Einrichtung undWeiterentwicklung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft Azureund anderen Cloud-Diensten. Der Cloud-Integrator Bright Skies gewinntsomit einen neuen Kundenstamm, die Großkunden erhalten eineumfassende individuelle Beratung, und Claranet kann seine Stellungals einer der führenden Cloud-Anbieter und Managed Service Providerweiter festigen - eine Triple-Win-Situation für alle Beteiligten."Claranet hat sich unter der Leitung von Olaf Fischer zu einem dergroßen Anbieter für Managed Public Cloud und Managed Hybrid CloudServices in Deutschland entwickelt. Für Bright Skies ist die Allianzein wichtiger Schritt, unsere Cloud-Services und Expertise über denMittelstand hinaus auch ins Enterprise-Segment zu tragen", sagt KimNis Neuhauss, Gründer und CEO von Bright Skies."Bright Skies ist zwar noch recht jung, hat sich aber mit derenormen Erfahrung und Expertise von Kim Nis Neuhauss und seinerMitarbeiter weit über Hamburg hinaus in kurzer Zeit zu einemführenden Consulting-Unternehmen im Microsoft-Cloud-Umfeldentwickelt. Diese Expertise ist eine ideale Ergänzung und Erweiterungunserer Services in Deutschland. Wir freuen uns über diePartnerschaft und sind überzeugt, dass Kunden im gehobenenMittelstand und Enterprise-Segment von dieser Partnerschaftnachhaltig profitieren werden", erklärt Olaf Fischer, Geschäftsführervon Claranet Deutschland.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "MagicQuadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid InfrastructureManaged Services" in Europa positioniert. Dies schließt an diePositionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners MagicQuadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünfaufeinanderfolgenden Jahren an. Weitere Informationen gibt es unterwww.claranet.de.Über Bright Skies:Mit der "Cloud First Vision" ist Bright Skies GmbH eines derwachstumsstärksten IT-Beratungsunternehmen Deutschlands. DerFirmengründer Kim Nis Neuhauss war als Cloud-Pionier unter anderemfür VMware und Red Hat tätig. Bei der Auswahl der fast 50 Mitarbeiterin Hamburg und Dresden kam es ihm auf ähnlich lange Cloud-Erfahrungenan. Im Fokus der Beratungen und des Produktportfolios stehen bewährteMicrosoft-Technologien wie Azure, Office 365 und die EnterpriseMobility Suite (EMS). In kurzer Zeit ist das Hamburger "Systemhaus2.0" somit zum neunfachen Microsoft Gold Partner avanciert.Herstellerunabhängig setzt Bright Skies bei Beratung undDienstleistung aber auch auf starke Partnerschaften mit anderenUnternehmen wie Red Hat, VMware, Veeam und Nutanix fürhyperkonvergente Infrastrukturen. Mehr über Bright Skies erfahren Sie unter https://bskies.io.