Bright Pattern setzt europäische Expansion fort, beteiligt sich mit Sponsoring und hält Vorträge auf der Call and Contact Centre Expo in London

Bright Pattern, der Anbieter von Omnichannel-Cloud-Kontaktzentrenfür Innovationsführer, hält Vorträge auf der Call and Contact CentreExpo in London und unterstützt die AusstellungLondon (ots/PRNewswire) - Bright Pattern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406905-1&h=3615362550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2406905-1%26h%3D4156167600%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.brightpattern.com%252F%253Futm_source%253DPRNW%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253DCCLondon-pr%26a%3DBright%2BPattern&a=Bright+Pattern), ein führender Software-Anbieter vonOmnichannel-Cloud-Kontaktzentren, gibt heute sein Sponsoring der Calland Contact Centre Expo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406905-1&h=1814568101&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2406905-1%26h%3D3574149965%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.callandcontactcentreexpo.co.uk%252F%26a%3DCall%2Band%2BContact%2BCentre%2BExpo&a=Call+and+Contact+Centre+Expo) und die Präsentation zum ThemaOmnichannel-Kundenerlebnis mit Ted Hunting, Senior Vice President desBereichs Marketing bei Bright Pattern, bekannt. Die Konferenz findetam 27. und 28. März 2019 im ExCel London (ExCel Exhibition Centre)statt.Die Session zum Omnichannel-Kundenerlebnis findet auf derKonferenz am Mittwoch, den 27. März, um 14:45 Uhr statt. Die Sessionumfasst Informationen aus dem aktuellen Bericht mit 5 wichtigstenPunkten: Müheloser und persönlicher Omnichannel-Kundendienst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406905-1&h=2132980635&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2406905-1%26h%3D345659820%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.brightpattern.com%252F5-keys-for-effortless-personal-omnichannel-customer-service%253Futm_source%253DPRNW%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253DCCLondon%252FOmniEbook-pr%26a%3D5%2BKeys%253A%2BEffortless%2Band%2BPersonal%2BOmnichannel%2BCustomer%2BService&a=5+wichtigsten+Punkten%3A+M%C3%BCheloser+und+pers%C3%B6nlicher+Omnichannel-Kundendienst).Bright Pattern stellt am Stand Nr. 756 aus und bietet kostenloseVorführungen unserer preisgekrönten Plattform fürOmnichannel-Cloud-Kontaktzentren. Wenn Sie bei einer Vorführung amStand dabei sein möchten, senden Sie eine E-Mail anmarketing@brightpattern.com.Unternehmen jeder Größe entscheiden sich für Bright Pattern, umihre Kundenbetreuungsorganisationen zu unterstützen. Die vereinfachteund dennoch robuste Omnichannel-Plattform bietet traditionelle undneue Kanäle wie Facebook Messenger, Bots, In-App-Kundensupport,Funktionalitäten der Unternehmensklasse, Cloud-First-Architektur unddie Möglichkeit für Geschäftsanwender, Änderungen vorzunehmen, ohneprofessionelle Dienste zu benötigen. Bright Pattern wurde kürzlichvon Ovum als Marktherausforderer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406905-1&h=3872211765&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2406905-1%26h%3D701408035%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brightpattern.com%252Fnews%252Fovum-report-bright-pattern-challenges-market-leaders-in-2017-18%253Futm_source%253DPRNW%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253DCCLondon%252FOvum-pr%26a%3Dmarket%2Bchallenger&a=Marktherausforderer) und von Gartner als Marktführer im CallCenter FrontRunners Quadrant (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406905-1&h=1461581907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2406905-1%26h%3D1899494806%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brightpattern.com%252Fcall-center-software%252F2018-frontrunner-quadrant-for-call-center-software%253Futm_source%253DPRNW%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253DCCLondon%252FFrontRunner-pr%26a%3DCall%2BCentre%2BFrontRunners%2BQuadrant&a=Call+Center+FrontRunners+Quadrant)anerkannt.Informationen zu Bright Pattern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2406905-1&h=2162033351&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2406905-1%26h%3D680120227%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.brightpattern.com%252F%253Futm_source%253DPRNW%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253DCCLondon-pr%26a%3DAbout%2BBright%2BPattern&a=Informationen+zu+Bright+Pattern)Bright Pattern bietet die einfachste und leistungsfähigsteKontaktzentrum-Software für mittelständische und große Unternehmen.Mit dem Ziel, den Kundenservice aufzuwerten und einfacher undschneller als je zuvor zu gestalten, bietet Bright Pattern dieeinzige echte Omnichannel-Cloud-Plattform, die von Geschäftsanwendernschnell, flexibel und ohne teure professionelle Dienste eingesetztwerden kann. Bright Pattern ermöglicht es Unternehmen, ein müheloses,individuelles und nahtloses Kundenerlebnis über Sprach-, Text-,Chat-, E-Mail-, Video-, Messenger-Kanäle und Bots anzubieten. DasUnternehmen wurde von einem Team von Branchenexperten gegründet, diePionierarbeit auf dem Gebiet der führenden On-Premises-Lösungengeleistet haben und heute eine zukunftsorientierte Architektur miteinem fortschrittlichen Cloud-First-Ansatz entwickeln. Die Lösung fürCloud-Kontaktzentren von Bright Pattern wird weltweit in über 26Ländern und 12 Sprachen eingesetzt.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/634980/Bright_Pattern___Logo.jpgPressekontakt:Shelby BozekowskiMarketingleiterinBright Patternshelby.bozekowski@brightpattern.com+1 720-209-2818Original-Content von: Bright Pattern, übermittelt durch news aktuell