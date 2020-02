Brigham Minerals: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Brigham Minerals, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.02.2020, 11:21 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 17.13 USD.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Brigham Minerals entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Brigham Minerals-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (24,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 43,78 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 17,04 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Brigham Minerals eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Brigham Minerals. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Brigham Minerals-Aktie ein Durchschnitt von 20,01 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,04 USD (-14,84 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (18,95 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,08 Prozent Abweichung). Die Brigham Minerals-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Brigham Minerals erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.