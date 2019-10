Brigham Minerals: Daran scheiden sich die Geister

Brigham Minerals weist am 05.10.2019, 02:00 Uhr einen Kurs von 19.39 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.

Die Aussichten für Brigham Minerals haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Brigham Minerals-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Brigham Minerals-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Brigham Minerals vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 28 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 41,41 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (19,8 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Brigham Minerals somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 6,67 % ist Brigham Minerals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,21 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,46 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Brigham Minerals-Aktie ein "Hold"-Rating.