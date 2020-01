Briggs & StrattonSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Briggs & Stratton, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.01.2020, 02:17 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 6.65 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Briggs & Stratton in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Briggs & Stratton wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Briggs & Stratton beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,38 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (3,4) für diese Aktie. Briggs & Stratton bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Briggs & Stratton sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Briggs & Stratton vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Briggs & Stratton. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 14 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 110,21 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 6,66 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".