Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG wegen Prospektfehler zu Schadensersatz verurteilt / mzs Rechtsanwälte erstreiten wichtiges OLG-Urteil für Schiffsfonds-Anleger (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Langer Einsatz wird belohnt. Die Düsseldorfer Kanzlei mzsRechtsanwälte engagiert sich seit vielen Jahren für die Rechte vontausenden geschädigten Schiffsfonds-Anlegern. Nun hat die Fachkanzleifür Bank- und Kapitalmarktrecht ein bedeutsames Urteil erstritten.Mit Entscheidung vom 26. April 2018 hat das OberlandesgerichtOldenburg die Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG aus Leer sowie RoelfBriese persönlich zur Leistung von Schadensersatz an eine Anlegerindes Briese Flottenfonds "Wangerooge" verurteilt.Das Streitthema waren fehlerhafte Prognosen der zu erwartendenReederei-Überschüsse in einem Verkaufsprospekt zu einem Schiffsfonds.Nach dem Kenntnisstand der mzs Rechtsanwälte ist dies die ersteEntscheidung eines Oberlandesgerichts, in der eine solchePrognoserechnung für nicht vertretbar gehalten wird.Der HintergrundIn einer Vielzahl von Gerichtsverfahren wird den Anbietern von inden Jahren 2007 und 2008 aufgelegten Schiffsfonds von Anlegerseitevorgeworfen, dass sie in den Verkaufsprospekten keine oder zu geringeSteigerungen der zu erwartenden Schiffsbetriebskosten einkalkulierthatten.Schließlich waren die Schiffsbetriebskosten in allen Segmenten derHandelsschifffahrt in den Jahren 2005 bis 2007 regelrecht explodiert.Das ließ sich nicht nur einer Vielzahl von damaligen nationalen undinternationalen Studien, sondern auch einer Fülle vonGeschäftsberichten zu betriebenen Schiffen entnehmen.Insbesondere die Personalkosten, also die Gehälter derSchiffsbesatzungen, waren Jahr für Jahr deutlich angestiegen, was aufdie immense Ausweitung der weltweiten Schiffsflotte und einem darausresultierenden Mangel an ausgebildetem Personal zurückzuführen war.Diese Entwicklung wurde von zahlreichen Fondsanbietern ignoriert,obwohl in nahezu sämtlichen öffentlichen Studien auch für dieFolgejahre ein anhaltender Anstieg der Betriebskosten vorhergesagtwurde.Der FallDas OLG Oldenburg hatte darüber zu entscheiden, ob die"Liquiditäts-Prognoserechnungen" zu zwei Zielfonds imVerkaufsprospekt zum Briese Flottenfonds "Wangerooge" vertretbarwaren. Diesen Prognoserechnungen war jeweils ein zu erwartenderReederei-Überschuss über die ersten zehn Jahre der Beteiligungsdauerzu entnehmen. Rechnerisch ergab sich dieser Reederei-Überschuss lautProspekt aus den erzielten Nettoerlösen der Gesellschaft abzüglichder Betriebs- und Verwaltungskosten. Die Betriebskosten wurden dabeigenau beziffert. Das so berechnete Ergebnis des Reederei-Überschusseswurde über einen Zeitraum von zehn Jahren - in die Zukunftwohlgemerkt - als im Wesentlichen konstant dargestellt.Das UrteilDas Oberlandesgericht Oldenburg hält diese Prognose der zuerwartenden Reederei-Überschüsse für nicht vertretbar. Die Prognosesei nicht durch sorgfältig ermittelte Tatsachen gestützt gewesen.Um von einem derart konstanten Reederei-Überschuss ausgehen zukönnen, müssten während des Betrachtungszeitraums die Betriebskostenund die Einnahmen entweder konstant bleiben oder sich in gleichemUmfang verändern - also bei zu erwartende steigenden Betriebskostenauch die Chartereinnahmen steigen.Das hielt das Gericht für nicht vertretbar, sprich: unseriös. EineDarstellung von Betriebskosten, die über zehn Jahre konstant bleiben,sei ebenso wenig vertretbar wie die Annahme steigender Charterratenfür eine entsprechende Zeitspanne, so das Gericht. Dabei beruft sichdas OLG insbesondere auf die Angaben des in der 1. Instanz angehörtenSachverständigen. Der hielt es für unwahrscheinlich, dass sichSchiffe der hier betroffenen Art (ein General-Cargo-Schiff und einMultipurpose-Frachtschiff) der damaligen Entwicklung vonSchiffsbetriebskosten in nennenswerter Weise hätten entziehen können.Vielmehr hatte der Sachverständige in seiner Begutachtung ausgeführt,dass über die Gesamtlaufzeit des Fonds mit steigenden Betriebskostenzu rechnen war.Nach Ansicht des Oberlandesgerichts konnte der zu erwartendeAnstieg der Betriebskosten auch nicht durch einen zu erwartendenAnstieg der Charterraten kompensiert werden. Schließlich war zwischenden Parteien des Rechtsstreites unstreitig, dass Einnahmen ausCharterraten über einen Zeitraum von zehn Jahren nicht verlässlichprognostiziert werden können.Die FolgenNach Ansicht von Dr. Thomas Meschede, Rechtsanwalt und Fachanwaltfür Bank- und Kapitalmarktrecht, der das Urteil für seine Mandantinerstritten hat, gibt die Entscheidung für viele weitere Prozesse dieLeitlinien vor, an denen die Prognose von Schiffsbetriebskostenund/oder Reederei-Überschüssen in Prospekten zu Schiffsfonds zumessen sind."Besonders freut es mich, dass das OLG das Urteil der 1. Instanzkorrigiert und sich das lange Ringen und die Beharrlichkeit in derArgumentation ausgezahlt haben. Wir werden weiterhin mit Nachdruck Schadensersatz von Schiffsfonds-Anbietern fordern, die in Prospekten aus den Jahren 2007 und 2008 unzureichende Angaben zur Entwicklung der Schiffsbetriebskosten gemacht und viele Anleger damit zumindest leichtfertig über die Renditeaussichten der Fonds getäuscht haben", so Dr. Meschede. Allein die Kanzlei mzs Rechtsanwälte führt aktuell Dutzende weitere Prozesse gegen Schiffsfondsanbieter wegen dieser Thematik. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen.