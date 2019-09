Briegmann bei Universal Inside 2019: Wir wollen, dass das gesamte Ökosystem Musikwirtschaft wächst (FOTO)

Berlin (ots) -Heute Mittag eröffnete Frank Briegmann, CEO & President UNIVERSALMUSIC Central Europe und Deutsche Grammophon, in der Berliner VertiMusic Hall die jährliche Tagung UNIVERSAL INSIDE. Neben denAuftritten großer Stars und vielversprechender Newcomer werdenPresse, Partner und Branche über die anstehenden Highlights vonDeutschlands erfolgreichstem Musikunternehmen informiert.Beherrschendes Thema in Frank Briegmanns Keynote war in diesemJahr das Wachstum - der Märkte, des Unternehmens, derEntwicklungspotenziale.Nachdem der Weltmarkt mit +9,7 Prozent im vergangenen Jahr gutvorgelegt hatte, verzeichnete der deutsche Musikmarkt im erstenHalbjahr 2019 ein Plus von 8,4 Prozent. Das Streaming hatte in denersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzanteil von 56,4 Prozentund damit fast genau doppelt so viel wie etwa die CD mit 28,2Prozent. "Das Streaming ist und bleibt damit Wachstumsmotor Nummereins", sagte Frank Briegmann.Universal Music Künstler waren im Streaming auch in diesem Jahrwieder besonders erfolgreich und konnten in den ersten acht Monaten19,5 Mrd. Streams für sich verbuchen. Ein Plus von 42 Prozent. Dazubeigetragen haben Künstler wie z.B. Capital Bra mit seinemNummer-Eins-Alltime-Rekord, Juju feat. Henning May mit demmeistgestreamten Song einer Künstlerin aller Zeiten ("Vermissen"),Shawn Mendes, der sechs Wochen an der Spitze der Charts stand, undBillie Eilish, die einen neuen Newcomer-Rekord aufstellte.Auch im Segment der physischen Tonträger sind Universal Music undseine Künstler auf der Erfolgsstraße. Rammstein verkauften von ihremaktuellen Studioalbum in nur drei Monaten rund dreiviertel der Menge,die das Vorgängeralbum nach zehn Jahren erreicht hat. HerbertGrönemeyer, der auf der letzten UNIVERSAL INSIDE Tagung sein neuesAlbum "Tumult" vorgestellt hatte, hat damit inzwischen 3-fach Golderreicht. Durch zahlreiche erfolgreiche Aktionen ist dasKataloggeschäft bei den Handelspartnern um durchschnittlich 60Prozent gewachsen. Besonders deutlich kontrastieren die Erfolge imVergleich zum Gesamtmarkttrend. Frank Briegmann stellte nicht ohneStolz fest: "Während der Markt für physische Produkte um 11%nachgegeben hat, konnten wir als Universal Music sogar um +2,7%wachsen - gegen den Trend und alle externen Erwartungen."Die Erfolge im digitalen und physischen Bereich spiegeln sich auchin den Charts-Marktanteilen mit über 50 Prozent bei den Singles undbei den Alben der ersten acht Monate wider. Briegmann: "Im Ergebnisbedeutet dieser Erfolg auch, dass wir nicht nur deutlichCharts-Marktanteile gewonnnen haben, sondern dass wir auch einengroßen Beitrag zum starken Gesamtwachstum des Marktes leisten."Frank Briegmann betonte, dass das Ergebnis ganz explizit nicht nurdurch die großen Schwerpunktveröffentlichungen zustande gekommen sei,sondern auch durch eine erfreulich große Zahl sehr erfolgreicherKünstler unterhalb der Superstar-Schwelle und eine mindestens ebensoerfreuliche Zahl vielversprechender Newcomer und BreakthroughArtists.Trotz der Dominanz des Streamings, dürfe man aber nicht zuletztauch bei den jungen Talenten die Vielzahl anderer Kanäle nichtvergessen. "Streaming ist auch keine Einbahnstraße", sagte FrankBriegmann. Als Beispiel nannte er "Ich find Schlager toll", das alsYouTube-Kanal gestartet ist und mittlerweile auch über physischeTonträger und als Live Entertainment vermarktet wird.Mit Blick auf die Vielfalt im eigenen Unternehmen und bei denKünstlern stellte Frank Briegmann fest: "Ob Streaming oder Physisch,ob Hiphop, Rock, Pop oder Klassik - für sie alle gilt: Es gibt keineunwichtigen Bereiche für uns. Wer glaubt, der Musikmarkt sei eineSolovorstellung von Formaten, Genres oder Moden, der irrt sich."Frank Briegmann würdigte mehrfach den Beitrag des Streaming zumlangfristigen Wachstum des Musikmarkts. Gleichzeitig hob er dasEntwicklungspotenzial hervor - für Genres, Künstler und Abonnenten.So sei die Popmusik - verglichen mit ihrer Popularität in denGesamtcharts - im Streaming noch unterrepräsentiert. Gleiches geltefür deutschsprachige Künstler im Pop-Streaming und das Cluster derÜber-Fünfzigjährigen innerhalb der Abonnentengruppe. Frank Briegmannwar wichtig, dass es sich hierbei nicht um Kritik am Streaming odergar an den im Streaming erfolgreichen Künstlern und Genres handelte,sondern um die Identifizierung von zukünftigen Entwicklungsfeldern.Im gleichen Atemzug nannte er auch die Bereiche Connected Cars, SmartHome, Voice Recognition und Mobile Entertainment als Treiber weiterenWachstums.Besonders freute sich Frank Briegmann, dass die Durchschlagskraftseiner deutschen Organisation auch international immer mehr Beachtungfinde. Nicht nur Künstler aus Deutschland würden sich auf dieExpertise seines Teams verlassen, sondern zunehmend auch immer mehrinternationale Künstler wie z.B. Lewis Capaldi, der einenAlltime-Entry-Rekord in UK feiern konnte, Medzua oder R3hab. FrankBriegmann: "Wir machen nicht nur deutsche Stars im In- und Auslandgroß, sondern auch ausländische Stars in ihren jeweiligenHeimatländern - und darüber hinaus."Beim Thema Copyright freute sich Frank Briegmann über die neueRichtlinie der Europäischen Union zum Urheberrecht. Sie sei dieBasis, um die Kreativen europaweit wirksam zu schützen und ihnen undihren Partnern die Monetarisierung ihrer Werke zu ermöglichen.Frank Briegmann beendete seine Keynote mit einem höchstermutigenden Ausblick. Vorausgesetzt, dass das Wachstum im Streaminganhalte, sei es nach einer Prognose der amerikanischen Bank GoldmanSachs im Bereich des Möglichen, dass die Musikindustrie mittelfristigdie Umsätze der Rekordjahre 1999/2000 wieder erreiche und in derFolge sogar noch übertreffe.Frank Briegmann schloss mit einem Appell: "Wir wollen, dass unsereKünstler erfolgreich und ihre Fans glücklich sind. Wir wollen einenfairen Wettbewerb innerhalb der Musikbranche und faire rechtlicheBedingungen für die Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Wir wollen,dass das gesamte Ökosystem Musikwirtschaft mit uns wächst und dasswir alle gemeinsam mehr erreichen."Als ersten Stargast des Tages begrüßte Frank Briegmann imAnschluss Sarah Connor auf der Bühne, die ihren Song "Ich wünsch Dir"live performte. Für ihr aktuelles Album "Herz Kraft Werke" wurde dieAusnahmekünstlerin auf der Bühne mit Platin ausgezeichnet, ihreSingle "Vincent" wurde mit Gold geehrt. "Vincent" ist die einzige
Single in der Kategorie Pop deutschsprachig aus 2019, die Goldstatus
erreicht hat.