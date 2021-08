Briefwahl startet - Ausgabe der Wahlunterlagen kann beginnen

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kann am Montag die Briefwahl in Deutschland beginnen.



Dies ist nach Fertigstellung der Wählerverzeichnisse möglich. Stichtag dafür war der Sonntag (15. August). Theoretisch kann die Ausgabe der Briefwahlunterlagen damit am 16. August starten.

Einen bundesweit einheitlichen Stichtag für den Versand oder die Ausgabe der Unterlagen gibt es allerdings nicht. "Allein dadurch bedingt, dass für jeden der 299 Wahlkreise ein eigener Stimmzettel gedruckt wird, kann es bei der Druckdauer zu regionalen Unterschieden kommen", sagte eine Sprecherin des Bundeswahlleiters.

Die Briefwahlunterlagen müssen extra beantragt werden. Das geht mit einem vorgedruckten Antrag in den Wahlunterlagen, die jedem Wähler zugeschickt werden. Der Antrag kann aber auch ohne Vordruck gestellt werden: schriftlich, online oder persönlich im zuständigen Bezirksamt.

Bei der Bundestagswahl 2017 lag der Anteil der Briefwähler bei 28,6 Prozent. Der Bundeswahlleiter rechnet damit, dass die Zahl bei der Wahl am 26. September weiter steigt - auch wegen der Corona-Pandemie./wn/DP/he