"Briefe aus Athen": 3sat zeigt persönlichen Dokumentarfilm über die deutsche Besetzung Griechenlands (FOTO)

Mainz (ots) -Montag, 23. Juli 2018, 22.25 Uhr, 3satErstausstrahlungGeschichten, die von der deutschen Besetzung Griechenlands imZweiten Weltkrieg handeln, werden selten erzählt. Regisseur TimonKoulmasis nähert sich dem Thema im Dokumentarfilm "Briefe aus Athen",am Montag, 23. Juli 2018, 22.25 Uhr, auf sehr persönliche Weise.Der deutsch-griechische Filmemacher Timon Koulmasis bekommt vonNelly, einer engen Freundin seiner Familie, eine Sammlung alterBriefe anvertraut. Mit diesen Briefen geht er auf Spurensuche. Essind sehr persönliche Briefe, die aus den 1940er Jahren stammen, alsGriechenland von den Deutschen besetzt war. Ihre Absender sind derVater des Filmemachers als junger Mann und die aus Konstantinopelstammenden Kunststudentin Nelly. Der in Dresden aufgewachsene GriechePeter Coulmas war damals Assistent am Deutschen WissenschaftlichenInstitut Athen - das von der Besatzungsmacht finanziert wurde, inWahrheit aber ein Refugium des Widerstandes war. Anhand dieser"Briefe aus Athen" rekonstruiert der gleichnamige Dokumentarfilmnicht nur die Liebesgeschichte zwischen Peter und Nelly, sondernzeichnet auch das Bild ihres Freundes Rudolf Fahrner, Gründer desInstituts. Er war ein enger Freund der Brüder Stauffenberg und einerder wenigen Mitverschworenen des 20. Juli, die die Repressionen nachdem Hitler-Attentat überlebt haben. So entsteht ein vielstimmigerBericht aus Briefen, Dokumenten und Nellys Erinnerungen über Hungerund Terror in Athen, über die materielle und moralische Verwüstung inGriechenland und Deutschland und über Mut und Zivilcourage.Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.deAnsprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell