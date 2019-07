Brief führender Wirtschaftsverbände an die EU-Kommission zum Lkw-Alpentransit über den Brenner

Berlin (ots) - Kurz vor dem Krisengespräch zum Streit um denBrenner-Transit per Lkw am Donnerstag wenden sich die führendenWirtschaftsverbände aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien undden Niederlanden in einem Brief an die EU-Verkehrskommissarin VioletaBulc:- Eine Eskalation des Konflikts gefährdet die europäisch engvernetzten Wertschöpfungsketten. UnverhältnismäßigeEinschränkungen, wie sie Tirol praktiziert, schränken den freienWarenverkehr ein.- Verteuerungen des Brennertransits schädigen dieWettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa. Eine Alternativefür den Gütertransport per Lkw auf der Langstrecke zwischenMünchen und Verona wird erst mit Fertigstellung desBrenner-Basistunnels vorhanden sein.Die Originalfassung des Briefes finden Sie unter folgendem Link: https://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/offener-brief-an-die-eu-kommission-zum-lkw-alpentransit-ueber-den-brenner/Hier die deutsche Übersetzung:Erschwernisse für den Lkw-Alpentransit auf der BrennerrouteSehr geehrte Frau Kommissarin,die Wirtschaft und die Industrie Belgiens, Deutschlands,Frankreichs, Italiens und der Niederlande warnen vor einer Eskalationdes Konflikts um den Lkw-Transitverkehr auf der Brennerroute. DerAlpentransit über den Brenner ist essentiell für das Funktionierender europäischen Wertschöpfungsketten. Dies gilt, zumal gegenwärtigkeine gangbare Alternative für den Langstrecken-Gütertransportzwischen den Mitgliedsstaaten nördlich der Alpen und Italienverfügbar ist.Instrumente wie Blockabfertigungen, sektorale Fahrverbote odereine Korridormaut behindern den freien Warenverkehr massiv und könnenerhebliche ökonomische Schäden verursachen. Der Einsatz solcherInstrumente muss daher wohlüberlegt und minimalinvasiv sein, um dieWettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa nicht zu gefährden.Fahrverbote sind aus Gründen des Prinzips des freien Warenverkehrsabzulehnen. Mit solchen Maßnahmen wird die Binnenmobilität der EUaufs Spiel gesetzt. Österreich muss seine Verantwortung alsHandelspartner und als Kernbestandteil eines europäischenVerkehrskorridors mit hoher strategischer Bedeutung für das gesamteTEN-V-System (Transeuropäische Verkehrsnetze) anerkennen.Das Anliegen Tirols, die Auslastung der Inntal- undBrennerautobahn zu reduzieren, ist nachvollziehbar.Verkehrseinschränkungen unterbrechen Wertschöpfungsketten undgefährden Arbeitsplätze, solange gangbare Transportalternativen fürden grenzüberschreitenden Langstreckentransport über die Alpenfehlen. Für die Entlastung der Bevölkerung sind dagegen Maßnahmenkurzfristig wirksam, welche die Verwendung besonders sauberer undbesonders leiser Lkws auf der Brennerroute anreizen. Mittelfristigwird erst nach Fertigstellung des Brennerbasistunnels die Schiene fürden Langstreckentransport zwischen Deutschland und Italien einegeeignete Transportalternative darstellen.Am Verhandlungstisch müssen jetzt alle Beteiligten ihrerVerantwortung gerecht werden: Deutschland und Italien müssen bei derSchaffung der Schienenzuläufe zum Brennerbasistunnel mehr Tempomachen. Österreich muss seiner bedeutenden Rolle für denTransitverkehr und für die vernetzte europäische Wertschöpfunggerecht werden. Hierzu zählt, Maßnahmen zu unterlassen, die dasFunktionieren des europäischen Binnenmarkts einschränken.Wir, die führenden Wirtschafts- und Industrieverbände in Belgien,Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden, fordern dieEuropäische Kommission auf, eine Eskalation des Streits abzuwendenund auf ein Ende unverhältnismäßiger Einschränkungen desStraßengüterverkehrs hinzuwirken. Um erfolgreich zu sein, brauchendie Unternehmen in Europa effiziente Verkehrsinfrastrukturen undPlanungssicherheit. Eine Erhöhung der Kosten für den Gütertransport,ohne dass gleichzeitig gangbare Transportalternativen zur Verfügungstehen, vermindert die Effizienz und die Wirtschaftskraft, auf derunser Wohlstand basiert.Mit freundlichen GrüßenMichel GuilbaudGeneral Director Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)Joachim LangHauptgeschäftsführer Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)e.V.Cees OudshoornDirector General Confederation of Netherlands Industry andEmployers (VNO-NCW)Pieter TimmermansChief Operating Officer Verbond van Belgische Ondernemingen(VBO-FEB)Leendert-Jan VisserDirector General Koninklijke Vereniging MKB-NederlandStefan PanVizepräsident Confederazione Generale dell'Industria Italiana(Confindustria)Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell