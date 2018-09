Brief an Belegschaft: Jack Ma tritt 2019 als Vorstandschef ab

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

PEKING (dpa-AFX) - Jack Ma will in einem Jahr als Vorstandschef des chinesischen Online-Giganten Alibaba abtreten.



Das berichtete die dem chinesischen Milliardär gehörende Zeitung "South China Morning Post" am Montag mit Verweis auf einen Brief an die Belegschaft von Alibaba. Nachfolger von Ma soll Daniel Zhang werden, der schon seit 2013 als Vorstandschef das Tagesgeschäft verantwortet.

Um einen "reibungslosen und erfolgreichen" Übergang zu gewährleisten, werde Ma bis September 2019 Vorstandsvorsitzender bleiben, schrieb der 54-Jährige demnach an seine Mitarbeiter: "Lehrer wollen immer, dass ihre Schüler sie übertreffen. Das Verantwortungsvollste für mich und das Unternehmen ist es, dass jüngere, talentiertere Leute die Führung übernehmen."/jpt/DP/zb