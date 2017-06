Bridgestone präsentiert durchwachsene Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Bridgestone hat für 2016 durchwachsene Zahlen präsentiert. Der Umsatz ging um knapp 12% auf 3,34 Bio Yen zurück und das operative Ergebnis um 14,7% auf 449,5 Mrd Yen. Dabei fielen die Umsätze vor allem auf dem Heimatmarkt wie auch in Europa, während die Umsätze in Nord- und Südamerika sich stabil entwickelten. Nachdem Bridgestone zum 1. Januar eine Preisanpassung für seine in Europa vermarktete Produktpalette umgesetzt hat und diese mit steigenden Investitionen in Technologien und Aufwendungen für neue Produkte begründet hatte, zogen im 1. Quartal die Umsätze um 3,2% an.

In Frankreich will Bridgestone weiter durch Akquisitionen wachsen

Unterm Strich stieg der Gewinn um 4,6%. Jetzt folgt der nächste Dreh an der Preisschraube. Bridgestone kündigte eine Preiserhöhung von bis zu 8% für die Bereiche Pkw-, Transporter- und Motorradreifen für alle Marken an. Diesmal aufgrund steigender Rohstoffkosten. Bridgestone hat dieRohstoffpreise fest im Blick, um auch weiterhin innovative Reifen entwickeln und liefern zu können.

In Frankreich will Bridgestone weiter durch Akquisitionen wachsen. Nach Speedy hat der Reifenhersteller die Groupe Ayme im Visier. Die geplante Übernahme muss noch wettbewerbsrechtlich genehmigt werden. Das Unternehmen mit seinen 104 Verkaufspunkten, die unter der Marke Côté Route am Markt präsent sind, ist der größte unabhängige Reifenspezialist in Frankreich. Mit einem Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 150 Mrd Yen will Bridgestone den Wert des Unternehmens durch eine verbesserte Kapitaleffizienz steigern.

