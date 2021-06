Bridgestone Aktie: Krise überstanden?

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Auch an Bridgestone ging das Corona-Jahr nicht spurlos vorüber. Mehr noch: Der weltgrößte Reifenhersteller musste 2020 erstmals in 69 Jahren wieder einen Verlust in Höhe von 23,3 Mrd Yen ausweisen. Aber auch das operative Geschäft entwickelte sich rückläufig. Während der Umsatz um 14,6% nachgab, brach das operative Ergebnis (EBIT) sogar um 35% ein. Daraus errechnet sich immer noch eine EBIT-Marge von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



