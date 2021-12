Bridgestone Aktie – Klartext!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Bridgestone hat für die ersten 9 Monate solide Zahlen präsentiert – trotz des schwierigen Umfelds in der Automobilindustrie. Der Umsatz erhöhte sich um 19,8% auf 2,4 Bio Yen. Umsatzwachstum wurde in allen Regionen erzielt, mit 29% am stärksten in der Region Europe, Middle East, India, Afrika (EMIA). Das operative Ergebnis (EBIT) wurde durch höhere Volumina begünstigt und stieg von 22,5 auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



