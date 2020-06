Bridgestone Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat auch Bridgestone im 1. Quartal zu spüren bekommen. Der Absatz ging in allen Regionen zurück, und der Umsatz schrumpfte um 11,3%. Das operative Ergebnis (EBIT) hat sich auf 42,7 Mrd Yen halbiert, und unterm Strich brach der Gewinn um 63% ein. Aufgrund der schwindenden Nachfrage durch COVID-19 wurde die Produktion in 8 Reifenwerken in Japan bis



