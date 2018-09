Bridgepoint Education: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "MAN St":

Für die Aktie Bridgepoint Education aus dem Segment "Bildungsdienste" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 14.09.2018 ein Kurs von 10,17 USD geführt.

Wie Bridgepoint Education derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Bridgepoint Education mit einem Wert von 18,61 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Consumer Services" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 44,58 , womit sich ein Abstand von 58 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bridgepoint Education-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 37,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,17 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bridgepoint Education eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Bridgepoint Education damit 9,51 Prozent über dem Durchschnitt (1,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Services" beträgt 11,21 Prozent. Bridgepoint Education liegt aktuell 0,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".