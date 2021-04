Bridgemaker auf Wachstumskurs: Philippa Köhnk neue Partnerin des Corporate Venture Builders

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Berlin (ots) - Die Mittelstands- und Start-up-Expertin Philippa Köhnk verstärkt das Führungsteam des Corporate Venture Builders Bridgemaker. Die 37-Jährige startet als Partnerin. Köhnk bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Aufbau von Unternehmen mit, sowohl als Gründerin eigener Start-ups als auch als Spezialistin für neue Geschäftsmodelle in mittelständischen und großen Unternehmen.Zuletzt war sie als Managing Partner der DCOM Group für Kunden aus Bereichen wie Energie, Logistik und FMCG tätig. Erfahrungen in Mittelstandsunternehmen sammelte sie unter anderem bei Bierbaum-Proenen, einem Hersteller von Arbeitskleidung, wo sie den Online-Vertrieb leitete. Ihre Wurzeln hat Köhnk in der Start-up-Branche, unter anderem als Gründerin von Wummelkiste, eines Onlinehandels für Kinderspielzeug, sowie als Geschäftsführerin von Home Eat Home.Henrike Luszick, Gründerin und Geschäftsführerin von Bridgemaker: "Ich freue mich riesig, Philippa an Bord zu haben. Wir freuen uns auf ihren Aufbruchsgeist. Philippa verkörpert mit ihrer Startup- und Mittelstandserfahrung genau den unternehmerischen Spirit, der Bridgemaker ausmacht - und den wir mit ganzer Leidenschaft für unsere Partnerunternehmen einsetzen. Denn wir haben uns viel vorgenommen: Wir machen Deutschlands Unternehmen fit für die Zukunft."Philippa Köhnk, Partnerin bei Bridgemaker: Für mich ist die Kombination aus Start-up-Ideen und erfolgreichen Traditionsunternehmen ein Garant dafür, erfolgreich neue Geschäftsmodelle zu etablieren und langfristig am Markt zu bestehen. Ich freue mich sehr, dies nun bei Bridgemaker für unsere Kunden strategisch und erfolgreich vorantreiben und umsetzen zu können."Köhnk erweitert als Partnerin das Führungsteam von Bridgemaker, das neben Gründerin Henrike Luszick aus Co-Geschäftsführer Manuel Lachmann besteht sowie den Partnern Sebastian Esser, Thies Hofmann, Helmut Kranzmaier und Kilian Veer.Über Bridgemaker:Bridgemaker ist in der DACH-Region der führende, unabhängige Corporate Venture Builder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Innovatoren ermöglicht Bridgemaker, dass Unternehmen ihre einzigartigen Wettbewerbsvorteile entdecken, indem sie innovative Ventures außerhalb der engen Grenzen ihres operativen Geschäfts gründen. Im Mittelpunkt des Erfolgs steht die Partnerschaft zwischen dem Team und den Experten innen der Unternehmensbranche. Bridgemaker wurde 2016 von Henrike Luszick gegründet, seitdem wurden mehr als zehn erfolgreiche Ventures aufgebaut.Pressekontakt:Helmut KranzmaierPartnerhelmut.kranzmaier@bridgemaker.comBridgemaker GmbHKrausenstraße 9-1010117 BerlinOriginal-Content von: Bridgemaker GmbH, übermittelt durch news aktuell