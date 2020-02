Bridge Learning Tech revolutioniert den Lern- und Weiterbildungssektor mit der Einführung der neuen MicroLearning-Plattform mLearn.com

London (ots/PRNewswire) - Bridge Learning Tech freut sich, am 13. und 14.Februar auf der Learning Technologies Conference 2020 in London die neueMicroLearning-Plattform mLearn vorzustellen.Mit mLearn zielt Bridge Learning Tech darauf ab, den Lern- undWeiterbildungssektor zu revolutionieren und die Art und Weise zu verändern, wiesich Unternehmen Lernlösungen beschaffen.Als Ersatz für traditionelle Abonnementmodelle bietet mLearn eine einzigartigeGelegenheit für Unternehmen, die Plattform am Ende eines dreijährigenAbonnementzeitraums in ihren Besitz zu nehmen."Um die kontinuierliche persönliche Weiterbildung zu erleichtern und kleinereOrganisationen und Unternehmen zu unterstützen, wird mLearn auch als einkostenloses Programm angeboten.Was ist mLearn?mLearn baut auf dem Konzept von MicroLearning auf, das es ermöglicht, täglichauf eine ansprechende Weise zu lernen und sich das Gelernte besser zu merken.Die neue Plattform kann in bestehende Lernmanagementsysteme integriert odereigenständig eingesetzt werden.mLearn bietet eine Roadmap für Unternehmen, die ihre eigenen, maßgefertigtenLern-Ökosysteme erwerben und sich von Lebenszeitabonnements befreien möchten.Zukünftige Veröffentlichungen sollen eine Schulungsbedarfanalyse, eineBusiness-Intelligence-Suite, digitale Arbeitsbücher, eLearning und die offeneIntegration mit vielen anderen Lösungen wie Zapier, Microsoft Teams und Slackbeinhalten.Vlad Shishkaryov, Gründer von Bridge Learning Tech, sagte über die neuePlattform: "Es ist eine wirklich spannende Zeit für uns. Bisher basierten diemeisten der verfügbaren Lernlösungen und -produkte auf Abonnementplänen, so dassUnternehmen am Ende ihrer Verträge keine Vermögenswerte, keinen Restwert undkeine Rendite für ihre Investitionen hatten. Wir sind der Meinung, dass diesungerecht ist, und unsere Mission ist es, das Modell zu ändern, um unserenKunden einen besseren Wert und mehr Auswahl zu bieten. Deshalb wird mLearn amEnde Ihres Vertrages Ihnen gehören. Es ist an der Zeit, dass Lernen undWeiterbildung freier gestaltet werden, und ich bin der festen Überzeugung, dassdies der Beginn der Umwälzung der Branche ist, die viel zu lange von den großenLMS-Anbietern dominiert wurde."Über Bridge Learning TechBridge Learning Tech ist ein Beratungsunternehmen für Managed Learning unddigitale Lösungen, das sich auf Technologie zur Verwaltung, Bereitstellung undImplementierung nachhaltiger Veränderungen spezialisiert hat.Bridge Learning Tech hat seinen Hauptsitz in Bath im Vereinigten Königreich undverfügt über Satellitenbüros in Fernost, Europa und den USA. Das Unternehmenbietet einen praxisorientierten, engagierten Service und kompetente ausgelagerteSoftwareenwicklungsteams.Kontaktieren Sie hbarnham@bridgelt.com, um weitere Informationen zu erhalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088459/Vlad_Shishkaryov_Bridge_Learning_Tech.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1088458/Bridge_Learning_Tech_Logo.jpgFür Presseanfragen:UK: +44-(0)3330-119-683, press@bridgelt.comUSA: +1-206-407-3774,bridgeLT.com (https://bridgelt.com/)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141268/4517913OTS: Bridge Learning TechOriginal-Content von: Bridge Learning Tech, übermittelt durch news aktuell