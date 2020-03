Bridge Learning Tech bietet kostenlose Schulungsdigitalisierungsdienste für Unternehmen an, die von dem Ausbruch von COVID-19 betroffen sind

London, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Bridge Learning Tech kündigte heute an, dass es sein Fachwissen und seine Dienstleistungen Unternehmen, die von der COVID-19-Epidemie betroffenen sind, kostenlos zur Verfügung stellen wird. Zu diesen Dienstleistungen wird die Digitalisierung von Schulungsmaterialien gehören, um Unternehmen bei der Umstellung auf virtuelles und Fernlernen zu unterstützen.Als Reaktion auf die durch ?OVID-19 verursachten Störungen stellt Bridge Learning Tech seine Teams aus Spezialisten für Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie für Videoproduktion zur Verfügung und bietet Folgendes an: - Umwandlung von Unterrichtsmaterialien in digitale Assets; - Umwandlung in mundgerechte, leicht verdauliche Inhalte; - Kostenloses Angebot der Mikro-Lernplattform mLearn.com; - Produktion von Animationen und Lernvideos; - Bewertung der optimalen Wege zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen.Vlad Shishkaryov, Gründer der Bridge Tech Group, sagt: "In diesen schwierigen Zeiten müssen wir zusammenarbeiten. Wenn wir uns gegenseitig helfen, kann können wir daraus als Gemeinschaft gestärkt hervorgehen."Um zu erfahren, wie Bridge LT Ihnen helfen und Ihre Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen so umgestalten kann, dass Sie den aktuellen Herausforderungen gerecht werden, wenden Sie sich an Hannah Barnham unter +44 (0) 3330 119 683 / +1.206.407.3774 oder hbarnham@bridgeLT.com.Bridge Learning Tech ist ein Unternehmen für verwaltete Lerndienstleistungen, das sich auf Leistungsverbesserung durch technologische Lösungen spezialisiert.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1088458/Bridge_Learning_Tech_Logo.jpgPressekontakt:Bridge Learning Tech: Vereinigtes Königreich: +44(0)333 0-119-683USA: +1-206-407-3774E: info@bridgeLT.comW: bridgeLT.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133579/4551581OTS: Bridge Learning Technologies LtdOriginal-Content von: Bridge Learning Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell