Bridge: Bitte unbedingt beachten!

Am 01.05.2019, 18:54 Uhr notiert die Aktie Bridge an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 30,59 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bridge verläuft aktuell bei 31,39 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 30,99 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,27 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 31,25 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Bridge-Aktie der aktuellen Differenz von -0,83 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Bridge-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Bridge-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 36 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,17 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (30,99 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bridge somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Bridge investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,01 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 0,26 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.