Bricks & Mortar Immobilien GmbH erweitert ihr Gebiet: Neuer Standort in München

München (ots) -Die Bricks & Mortar Immobilien GmbH (kurz: BRIMO) ist seit dem 1. Januar 2022 mit einem neuen Team am Standort in München ins Rennen gegangen, so teilte die Geschäftsführung rund um Maximilian Wolf mit. Der Standort in der Hohenzollernstraße 35 in Schwabing-München wurde als neue Gesellschaft zusammen mit dem BRIMO Partner und Immobilienmakler Marco Geis eröffnet.Geschäftsführer Marco Geis: "Unser Standort steht, wie auch die anderen Standorte der BRIMO, für einen reibungslosen und schnellen Arbeitsvorgang. Dazu tragen ein perfekt aufeinander abgestimmtes Team und vollständig digitalisierte Prozesse bei. Das Team besteht aus neun starken Männern und Frauen, die ihre individuellen Stärken einbringen. Außerdem lege ich meinen Kunden gegenüber einen besonders hohen Wert auf Transparenz und Fairness und habe es zu meiner persönlichen Mission gemacht, das Makler-Image neu zu etablieren."Marco Geis war zuvor in den Regionen Augsburg, München und Garmisch-Partenkirchen mit der Marketing-Inhouse-Agentur GEIS Real Estate tätig. Nun begleitet er am neuen Münchner Standort der BRIMO mit seinem Team Kunden beim Verkauf und bei der Suche nach ihrer Traumimmobilie. Geis bringt damit die Unternehmenswerte der BRIMO in die neue Region. So profitieren alle Kunden von einem zügigen und überzeugenden Ergebnis."Mithilfe unserer hauseigenen Methoden und Prozesse erhalten Immobilienunternehmer bei der BRIMO die Chance, mit einer eigenen GmbH am Wunschstandort loszulegen. Dazu kommen einzigartige Wettbewerbsvorteile und innovative Arbeitsbedingungen, die gemeinsam mit dem Expertenwissen der Geschäftsführer und der Teamdynamik dazu führen, dass wir den Immobilienmarkt auf nationaler Ebene neu aufrollen", erklärt Maximilian Wolf.Über Bricks & Mortar ImmobilienDie Bricks & Mortar Unternehmensgruppe wurde im Jahr 2017 von Maximilian Wolf und seinen Partnern gegründet. Zusammen brachte das damals noch kleine Team an den Standorten München und Augsburg mehr als 60 Jahre Erfahrung aus dem Verkauf und Vertrieb von Immobilien ins Rennen. Ihre Erfahrung bündelt das Unternehmen an seinen mittlerweile elf Standorten in ganz Deutschland - weitere sind bereits in Planung. Die Marke Bricks & Mortar Immobilien will sich deutschlandweit für innovatives Immobilienbusiness einen führenden Namen machen. Im Jahr 2021 sind sie auf über 80 Mitarbeiter und Vertriebspartner angewachsen und konnten über 40 Millionen Euro Umsatz generieren. Seit dem Jahr 2020 wurden außerdem über 20 neue Bauprojekte gestartet und 15 Prozent Durchschnittsrendite erzielt.