Der Brexit - eine Gefahr für die Arzneimittelversorgung / Politik und Hersteller müssen nun handeln (FOTO)

Berlin (ots) -Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) zum29. März 2019 gefährdet die Sicherheit der Arzneimittelversorgung aufbeiden Seiten. Die Politik ist nun gefordert, geeignete Maßnahmen zuergreifen, um eine qualitativ hochwertige Versorgung zugewährleisten. Aber auch die Industrie in den verbleibenden 27EU-Staaten tut gut daran, sich umgehend auf den Brexit und seinemöglichen Auswirkungen einzustellen. Das sind die wichtigstenErgebnisse des vom Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH)initiierten Wirtschaftsdialoges mit hochkarätigen Referenten derbritischen Botschaft sowie aus Politik und Industrie gestern vor 60Teilnehmern.Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft beim BAH,formulierte, was Arzneimittel-Hersteller nun unbedingt beachtensollten: "Wichtig ist zunächst eine genaue Analyse des Status quo.Zum Beispiel: Laufen noch Zulassungsprozesse unter Beteiligung vonGroßbritannien? Dann muss ich darauf achten, einen neuen ReferenceMember State zu finden und alle laufenden Prozesse vor dem Brexitabzuschließen. Große Probleme bereiten auch die stark verflochtenenLieferketten von Arzneimitteln, aber auch die von Roh-, Wirk- undHilfsstoffen. Je mehr britische Stellen beteiligt sind, desto ehermuss ich bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln mitBeeinträchtigungen rechnen."Unternehmen sollten auch perspektivisch denken: Auf welchenMärkten will ich künftig meine Arzneimittel verkaufen? Für den Marktder 27 EU-Staaten müssen Firmensitz und Sitz der verantwortlichenPerson in der EU liegen. Wer auch auf dem britischen Markt präsentsein möchte, braucht eine Niederlassung in Großbritannien.Eine qualitätsgesicherte Arzneimittelproduktion - das bedeutet inder Nach-Brexit-Ära unter anderem doppelte Tests, ohne dass eventuellrechtzeitig genug Testlaboratorien zur Verfügung stehen. Es bedeutetauch, dass die für bestimmte Produkte vorgeschriebenen Prüfungen, diederzeit oft noch in Großbritannien vorgenommen werden, dann auf demKontinent stattfinden müssen. Auch hier ist unklar, ob dieKapazitäten dafür reichen, wenn sie gebraucht werden. Zollbarrierensind ein weiteres Problem: "Selbst die Frage, ob es am Tag Xüberhaupt genug Zöllner geben wird, welche die gegenseitige Ein- undAusfuhr von Arzneimitteln überwachen, ist offen", so Dr. HermannKortland, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BAH undModerator der Veranstaltung. Und weiter: "Von den Politikern beiderSeiten erwarten wir eine frühe Einigung und Transparenz über alleZollprozeduren, damit sich die Hersteller rechtzeitig daraufeinstellen können. Helfen würde in jedem Fall eine gegenseitigeAnerkennung von Qualitätskontrollen und Inspektionen.""Zwar soll es vom 29. März 2019 bis zum 31. Dezember 2020 eineÜbergangszeit geben. Viele Regelungen dazu sind aber noch völligoffen. Sich darauf zu verlassen, dass die Politik es irgendwierichten wird, wäre fahrlässig. Ich kann Herstellern nur dringendraten, sich gründlich zu informieren und die richtigen Schritteeinzuleiten", zog Elmar Kroth ein Fazit.Weitere Teilnehmer waren: Robbie Bulloch, stellvertretenderbritischer Botschafter in Berlin, zur britischen Sicht der Dinge;Silja Waibel, stellvertretende Referatsleiterin im Auswärtigen Amt,zum Stand der Brexit-Verhandlungen; Dr. Georg Kippels, Mitglied desGesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag, zur Rolle desBundestags; Christian Baracat, Director, European Government Affairs& Brussels office; Communications and Government Affairs, vonGlaxoSmithKline, zu Lösungsansätzen im Arzneimittelbereich. Unter denGästen waren auch Vertreter der Bundesregierung, der Selbstverwaltungund von BAH-Mitgliedsfirmen.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 420Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Pressekontakt:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell