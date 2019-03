Brexit belastet Eon-Innogy-Deal

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

ESSEN (dts Nachrichtenagentur) - Ein No-Deal-Brexit könnte neue Probleme für Eon bei der Innogy-Übernahme bringen. Das berichtet die "Rheinische Post" (Dienstagsausgabe). Demnach könnte eine Freigabe der EU-Kommission nach einem ungeregelten Austritt der Briten nicht mehr für Großbritannien gelten.

Dann müsste Eon zusätzlich um eine Freigabe in London kämpfen. Daher hat Eon bereits Gespräche mit der britischen Kartellbehörde CMA aufgenommen. "Die nationalen Kartellbehörden haben gegenüber der EU-Kommission nicht den Wunsch geäußert, an der Prüfung unserer Transaktion beteiligt zu werden - auch nicht die in Großbritannien. Unabhängig davon sind wir in Gesprächen mit der britischen Competition and Markets Authority", bestätigte ein Eon-Sprecher der Zeitung. Eigentlich wollte Innogy sein britisches Geschäft (NPower) in ein Joint Venture mit dem Konkurrenten SSE einbringen. Das platzte Ende 2018. Nun muss Eon mit Innogy auch den britischen Strom- und Gas-Vertrieb übernehmen. Eon und Innogy zusammen haben in Großbritannien mehrere Millionen Strom- und Gaskunden und eine entsprechende Marktmacht. Der Eon-Sprecher sagte zugleich: "Wir sind weiter zuversichtlich, dass wir den Zeitplan einhalten und die Innogy-Transaktion in der zweiten Jahreshälfte abschließen können."

Foto: über dts Nachrichtenagentur