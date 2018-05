Brexit befeuert britische Direktinvestitionen in Deutschland / Germany Trade & Invest veröffentlicht Ergebnisse zu ausländischen Direktinvestitionen

Berlin (ots) - Neuer Rekordwert: Mehr als 150 geplanteInvestitionsprojekte aus Großbritannien wurden 2017 in Deutschlandverzeichnet. Die seit mittlerweile zehn Jahren von Germany Trade &Invest (GTAI) gesammelten Daten zu ausländischen Direktinvestitionenin Deutschland (FDI) ergeben bei britischen Projekten in 2017 einPlus von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."Die 152 Projekte verteilen sich vorrangig auf die SektorenUnternehmens- und Finanzdienstleistungen (33 Prozent) sowie IKT &Software (22 Prozent). Auch die Beteiligungen britischer Investorenan deutschen Firmen haben deutlich zugelegt. Wir sind davonüberzeugt, dass diese Zunahme vor allem auf die Entscheidung für denBrexit zurückzuführen ist. Dafür spricht auch, dass dieDirektinvestitionen aus Großbritannien in ganz Europa deutlichzugenommen haben, um insgesamt 33 Prozent", erklärt Thomas Bozoyan,FDI-Experte bei GTAI. Deutschland war mit 18 Prozent aller britischenDirektinvestitionen wichtigstes Ziel auf dem Kontinent.Mit insgesamt 1.910 geplanten Direktinvestitionen ausländischerUnternehmen konnte die GTAI erneut einen Spitzenwert im Jahr 2017registrieren. Damit wird der positive Trend der letzten Jahrebestätigt (2016: 1.944 Projekte; 2015: 1.912 Projekte). DieUnternehmen gaben an, zusammen mindestens 29.000 Arbeitsplätzeschaffen zu wollen. Darüber hinaus wurden 1.925 ausländischeFirmenübernahmen und Zusammenschlüsse (M&A) erfasst."Das wichtigste Herkunftsland für Neuansiedlungen (Greenfield) undErweiterungsprojekte sind die USA mit 276 Projekten. Dahinter folgendie VR China mit 218 Projekten, die Schweiz mit 204 Projekten, dasVereinigte Königreich mit 152 Projekten sowie die Niederlande undFrankreich mit 124 bzw. 95 Projekten", erklärt Thomas Bozoyan weiter.Die wichtigste Herkunftsregion sei die Europäische Union (EU). 41Prozent der Projekte stammen aus den EU-Mitgliedsstaaten, fast jedesvierte Projekt aus Asien.Auch unabhängig vom Herkunftsland führen wie in den vergangenenJahren die Unternehmens- und Finanzdienstleistungen die Reihenfolgeder wichtigsten Sektoren an. Mit zwanzig Prozent aller Projekte lagensie vor der IKT- & Software-Branche (16 Prozent) und derKonsumgüterindustrie (10 Prozent). Die bedeutendsteGeschäftstätigkeit bleit die Eröffnung eines Vertriebs- undMarketingbüros (39 Prozent). Es folgen Produktions- sowie Forschungs-und Entwicklungsprojekte (19 Prozent) sowie unternehmensnaheDienstleistungen (18 Prozent).Germany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell