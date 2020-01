Brexit am 31. Januar: Übergangsphase jetzt nutzen

Berlin (ots) - Deutsche Arzneimittel-Hersteller fordern, dass die elfmonatigeÜbergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 dafür genutzt wird, in intensivenVerhandlungen praktikable Regularien für eine sichere Arzneimittelversorgung zuvereinbaren. Das Europaparlament hat in seiner gestrigen Plenarsitzung inBrüssel das Austrittsabkommen Großbritanniens aus der Europäischen Unionratifiziert. Demnach ist das Vereinigte Königreich ab dem 1. Februar 2020 keinEU-Mitglied mehr.Während der Übergangsphase wird Großbritannien im EU-Binnenmarkt und derZollunion bleiben. "Für Arzneimittel-Hersteller ist die Phase des Übergangs, ineinen hoffentlich geregelten finalen Brexit ab dem 1. Januar 2021, maßgeblichfür die künftigen Handelsbeziehungen mit Großbritannien", sagt Dr. Elmar Kroth,Geschäftsführer Wissenschaft beim Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V.(BAH).Wollen Arzneimittelmittel-Hersteller nach dem Brexit weiterhin ihre Produkte inden verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten und in Großbritannien vertreiben, müssensie zukünftig zwei eigenständige und angemessen ausgestattete Niederlassungenbetreiben, eine in Großbritannien und eine in der EU 27. Dies bedeutet einenerheblichen personellen und finanziellen Mehraufwand für die Unternehmen.Die kommenden elf Monate sollten nun von den Verhandlungspartnern dazu genutztwerden, ein umfassendes Freihandelsabkommen mit Großbritannien abzuschließen. ImIdealfall sollten die Kernregeln des EU-Binnenmarktes mit allen vier Freiheiten,die den Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr betreffen,weiterhin gelten."Das Ziel der Arzneimittelindustrie ist es, dass ein umfassendes gegenseitigesAnerkennungsabkommen (Mutual Recognition Agreement - MRA) abgeschlossen wird, indem beispielsweise die Anerkennung von Zertifikaten für die Herstellung undFreigabe von Arzneimitteln sowie weitergehende Regelungen zum Import und Exportvon Fertigarzneimitteln, deren Zwischenprodukten sowie von Wirk- undHilfsstoffen geregelt wird", kommentiert Dr. Elmar Kroth.Sollte kein Abkommen zustande kommen und Großbritannien am Jahresende 2020ungeregelt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion ausscheiden, könnten diekomplexen Lieferketten in der Arzneimittelherstellung gestört werden, so dassLiefer- oder gar Versorgungsengpässe vor allem in Großbritannien nichtauszuschließen sind.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Ervertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschlandca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAHorganisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgungin Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apothekenverkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittelsowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen undPatienten bereit. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zum BAH.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle: Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deLeonie HeitmüllerReferentin Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-123heitmueller@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54882/4506228OTS: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH)Original-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell