Brexit-Workshop bei der Bafin: Auslandsbanken informieren sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin will wechselwilligen Auslandsbanken im Brexit-Fall hilfreich zur Seite stehen.



50 Vertreter ausländischer Institute informierten sich am Montag bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) über die deutschen Modalitäten. Der angekündigte EU-Austritt der Briten sei kein Grund zur Freude, erklärte der stellvertretende Exekutivdirektor für die Bankenaufsicht, Peter Lutz, nach dem Treffen in Frankfurt. "Wir müssen aber nun pragmatisch sein und den Instituten bei ihren strategischen Entscheidungen die nötige aufsichtliche Klarheit bieten."

Banken brauchen für Dienstleistungen in der Europäischen Union rechtlich selbstständige Tochterbanken mit Sitz in einem EU-Staat. Treten die Briten aus (Brexit), müsste ein neues Standbein her - etwa eine Banklizenz in Deutschland./ben/DP/she