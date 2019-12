Brexit - Was ändert sich für Reisende? (FOTO)

Kriftel (ots) - trendtours Touristik, Spezialist für Best-Ager-Gruppenreisen,bringt jedes Jahr zehntausende Urlauber nach Irland und Großbritannien undgehört zu den größten Irland-Reiseveranstaltern im deutschen Markt. Dirk Föste,Geschäftsführer von trendtours, spricht über mögliche Auswirkungen auf dasReisegeschäft durch den EU-Austritt Großbritanniens und die Sorgen der Gäste.Herr Föste, das Vereinigte Königreich will die Europäische Union verlassen. Hatsich die anhaltende Diskussion bereits auf Ihr Geschäft niedergeschlagen?Dirk Föste: Nein, in der Buchungsentwicklung spiegelt sich das bislang nichtwider. Das Geschäft für Großbritannien ist absolut stabil. Wir verzeichnen sogarZuwächse, was sicher auch damit zu tun hat, dass das Britische Pfund so schwachist wie lange nicht. Reisen nach England und Schottland sind also so günstig wieseit Jahren nicht mehr.Aber müssen Urlauber im nächsten Jahr nicht mit Problemen rechnen, wenn es zumBrexit kommen sollte?Dirk Föste: Es gibt aktuell keinen Grund, sich hier Gedanken zu machen. Beieinem geordneten Brexit, für den nach wie vor vieles spricht, gäbe es bis Ende2020 eine Übergangszeit. Innerhalb dieser Frist würde sich auch für Urlaubernichts ändern. Selbst bei einem "harten" Brexit greifen Vereinbarungen, um dasgrößte Chaos zu verhindern. EU-Bürger dürften vorerst weiterhin mit demPersonalausweis einreisen und für Airlines würde ein außerordentlicher Flugplangreifen, der eine geregelte Ein- und Ausreise sicherstellt.trendtours gehört zu den größten Anbietern von Irland-Reisen in Deutschland.Gibt es bei Ihren Gästen Unsicherheiten dorthin zu reisen, obwohl Irland in derEuropäischen Union bleibt?Dirk Föste: Tatsächlich erreichen uns vereinzelte Anfragen verunsicherterIrland-Urlauber, weil Irland aufgrund der sogenannten "Backstop"-Frage in derBrexit-Debatte immer wieder ein Thema ist. Durch den Brexit entstünde auf deririschen Insel also theoretisch eine Außengrenze der Europäischen Union. FürUrlauber ist diese Frage allerdings völlig unerheblich. Hier wird niemandirgendwelche Auswirkungen spüren.Über trendtours Touristik:trendtours Touristik ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen inDeutschland und bietet weltweit Gruppenreisen an. 2018 verzeichnete dasUnternehmen 400.000 Gäste und einen Umsatz von 310 Millionen Euro. DerAngebotsschwerpunkt sind Busrundreisen in Europa, aber auch Flug- undSchiffsreisen gehören zum Programm. Der Spezialist mit Sitz in Frankfurt undKriftel wurde 2005 von Werner Scheidel gegründet und im Rahmen einerNachfolgereglung 2018 an die Beteiligungsgesellschaft Bregal UnternehmerkapitalGmbH verkauft. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter in Deutschlandund rund 1.300 Gästebetreuer in den Urlaubsgebieten. Zur Geschäftsführunggehören Markus Daldrup (CEO), Dirk Föste, Christian Holz und David Firle.Dirk Föste......ist seit Februar 2019 Geschäftsführer Sales und Marketing bei dem FrankfurterReiseveranstalter trendtours Touristik. Davor war er als Chief Digital Officerfür den Aufbau des internationalen Online-Geschäfts bei der TUI AGverantwortlich. Weitere berufliche Stationen waren der Reiseveranstalter FTI, woFöste als Geschäftsführer der FTI E-Com und Fly.de tätig war, und derSpezialveranstalter ruf Reisen, bei dem er die Funktion des Director Sales,Marketing & PR innehatte und Mitglied der Geschäftsführung war. Dirk Föstebekleidet seit 2017 das Amt des Vorsitzenden des Ausschusses für Digitalisierungim Deutschen Reiseverband (DRV).Pressekontakt:Felicitas Helmispresse@trendtours.de+49 170 9632952www.trendtours.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133410/4457416OTS: trendtours Touristik GmbHOriginal-Content von: trendtours Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuell