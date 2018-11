Brexit-Vertragswerk: DUP-Chefin Foster droht Premierministerin May

LONDON (dpa-AFX) - Die Chefin der nordirischen Partei DUP, Arlene Foster, hat der britischen Premierministerin Theresa May wieder mit einer Aufkündigung der Zusammenarbeit gedroht.



Ihre Partei werde unter keinen Umständen Mays Brexit-Deal unterstützen, sagte Foster am Sonntag in der "Andrew Marr Show" des Senders BBC. Falls auch das Parlament in London dem Vertragswerk zustimmen sollte, werde man die Zusammenarbeit überprüfen. Seit einer verpatzten Neuwahl ist Mays Minderheitsregierung auf die Stimmen der DUP angewiesen.

"Wir müssen sehen, wo wir sind, wenn die Abstimmung erfolgt ist", sagte Foster. "Ich muss schon sagen, wir sind enttäuscht, wie das abgelaufen ist." Die Partei lehnt jegliche Sonderrolle Nordirlands in dem Vertragswerk ab. Auf die Frage, ob die DUP mit ihrer Haltung nicht zu einem möglichen Sturz der Premierministerin beitrage, sagte Foster: "Das ist nicht meine Sache, sondern die ihrer Partei."/si/DP/he