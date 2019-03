Brexit-Vertrag abgelehnt: Jetzt Störungen der Arzneimittelversorgung verhindern

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Nach der Ablehnung des nachverhandeltenAustrittsvertrages im britischen Unterhaus ist die Zukunft derArzneimittelversorgung in den verbleibenden Mitgliedstaaten derEuropäischen Union (EU) und in Großbritannien unabsehbar.Um das zu erwartende Chaos abzumildern, sollten die EU-Mitgliederund auch Großbritannien jetzt schnellstmöglich handeln. "NationaleLösungen müssen her, um empfindliche Störungen in der Lieferkette soweit wie möglich zu verhindern. Dies gilt insbesondere fürArzneimittel, die Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen dringendbenötigen", sagt Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft beimBundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V.(BAH).Ab dem 30. März ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU.Nach derzeitigem Stand wird es damit gegenüber der EU zum Drittstaatund fällt auf Bestimmungen der Welthandelsorganisation zurück. Da derzwischen der EU und Großbritannien ausgehandelte Austrittsvertrag amDienstagabend im britischen Parlament keine Mehrheit fand, wird eskeine Übergangsphase geben.Über Großbritannien gelangen derzeit noch viele Roh- undWirkstoffe auf den europäischen Markt. Darüber hinaus wird nahezujedes vierte Arzneimittel für den gesamten EU-Markt in Großbritannienfreigegeben und in Verkehr gebracht.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deKatja ReichReferentin Online-KommunikationTel.: 030 / 3087596-124reich@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell