Brexit-Vertrag: Wichtige Entscheidung zur Sicherung der Arzneimittelversorgung

Berlin (ots) - Die Arzneimittelversorgung in den verbleibenden 27Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und in Großbritannienscheint bis auf Weiteres gesichert. Unterhändler der EU undGroßbritanniens haben sich heute auf einen Brexit-Vertrag geeinigt.Damit ist die Chance deutlich gestiegen, dass der sogenannte "harte"Brexit quasi in letzter Minute verhindert wird. Gemäß derVereinbarung könnten auch in der Arzneimittelversorgung nun bestimmteDetailregelungen übergangsweise bis mindestens Ende 2020 weitergelten."Mit der Einigung zugunsten des Austrittsvertrages ist dieWahrscheinlichkeit deutlich gestiegen, dass der Warenfluss zwischender EU und Großbritannien auch nach dem Brexit nicht behindert wird.Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln ist daszu begrüßen. Nun liegt es beim britischen Parlament, dem Vertragzuzustimmen", sagt Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft beimBundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH).Über Großbritannien gelangen derzeit noch viele Roh- undWirkstoffe auf den europäischen Markt. Darüber hinaus wird nahezujedes vierte Arzneimittel für den gesamten EU-Markt in Großbritannienfreigegeben und in Verkehr gebracht.Ab dem 31. Oktober ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAH organisierten Unternehmentragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschlandzu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apothekenverkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigenArzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte fürdie Patientinnen und Patienten bereit.