--------------------------------------------------------------Euler Hermes Pressehttp://ots.de/rLsCci--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- 70% Wahrscheinlichkeit einer Einigung in letzter Sekunde - ohnewirkliche Details, wie genau das Handelsabkommen aussehen wird- Anhaltende politische Diskussion verunsichert Unternehmen, kostetProfitabilität und Wirtschaftswachstum- Hamsterkäufe bei Unternehmen: Sie horten zunehmend Importwaren, umMargen und ihre Lieferkette abzusichern- Der Geist eines "No Deal" spukt zunehmend in den Köpfen,Wahrscheinlichkeit von ursprünglich 5% auf inzwischen 25% gestiegen- Britische Unternehmen (30 Mrd. GBP) und deutsche Exporteure (8 Mrd.EUR) wären größte Verlierer beim hartem AusstiegEin "Blind Date" - das heißt, eine Einigung in letzter Sekundezwischen Europäischer Union (EU) und Großbritannien, bei der vorherkeiner wirklich weiß, wie sie genau aussehen wird - ist mit rund 70%weiterhin das wahrscheinlichste Szenario im "Brexit"Scheidungsprozess. Allerdings steigt durch die anhaltendenDiskussionen auch die Wahrscheinlichkeit eines "No Deal"-Szenarios(25%), dass keine Einigung gefunden wird. Ein Verbleiben in der EUist mit 5% hingegen nahezu unwahrscheinlich. Zu diesem Schluss kommtdie aktuelle Studie des führenden Kreditversicherers Euler Hermes mitdem Titel "Brexit: A blind date better than a bad breakup."Ein harter Ausstieg hätte massive Auswirkungen auf die Wirtschaft.Größter Verlierer wäre Großbritannien selbst, aber auch Deutschland,die Niederlande, Frankreich und Belgien müssten bei ihren Exportendeutliche Einbußen hinnehmen.Anhaltende Diskussionen kosten bis zur Einigung jedes Quartal0,1pp an Wirtschaftswachstum "Dass noch immer keine Einigung in Sichtist, verunsichert Wirtschaft und Unternehmen", sagt Ludovic Subran,Chefvolkswirt der Euler Hermes Gruppe und stellvertretenderChefvolkswirt der Allianz. "In Kombination mit der sehr polarisiertenpolitischen Landschaft in Großbritannien sind das keine gutenVorzeichen im Brexit-Scheidungsprozess. Selbst Neuwahlen vor März2019 können wir aktuell nicht ausschließen, denn dieMehrheitsverhältnisse sind denkbar knapp und die Debatten auf derInsel hitzig. Vermutlich wird es dazu nicht kommen, aber dieMöglichkeit trägt dennoch erheblich zur allgemeinen Verunsicherungbei."Diese Unsicherheit dürfte nach Berechnungen der Euler HermesExperten bis zu einer Einigung jedes Quartal bis zu 0,1 Prozentpunkte(pp) beim britischen Wirtschaftswachstum kosten. Insgesamt erhält dasWirtschaftswachstum also einen weiteren Dämpfer und die Volkswirtegehen beim britischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von nur noch voneinem Zuwachs von 1,3% für 2018 und 1,2% für 2019 aus."Das britische Pfund gerät zunehmend unter Druck. Die Kaufkraftder Briten sowie der Konsum sind dadurch rückläufig. Am stärkstenleiden jedoch die Unternehmen. Ihre Profitabilität und Gewinnmargensind im Sog des Pfunds dahingeschmolzen", sagt Subran. "Um ganze2,5pp sind die Unternehmensmargen seit Anfang 2016 geschrumpft - undvorerst ist kein Ende abzusehen. Die Abwertung der Währung geht imBrexit-Karussell in den kommenden Monaten erst einmal weiter, und dieLöhne steigen gleichzeitig an. Um die verbleibenden Margen zusichern, werden sich britische Unternehmen wohl zunehmend nachlokalen Lieferanten umsehen."Das gilt insbesondere für Branchen, die stark vom Import abhängigsind: Automobil- und Chemiebranche, Maschinen- und Anlagenbau,Einzelhandel und Lebensmittelbranche. Vereinzelt dürften sich aberlokale Kapazitäten ergeben, da europäische Unternehmen zum Teilumgekehrt ähnlich agieren. Sie versuchen ebenfalls vermehrt,britische gegen europäische Lieferanten auszutauschen.Hamsterkäufe vor dem Sturm: Unternehmen horten Importware, umLieferkette zu sichern "Wir sehen außerdem zunehmend Hamsterkäufe -wie nach einer Sturmwarnung", sagt Ron van het Hof, CEO von EulerHermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Um möglicheZölle, Verzögerungen oder gar Unterbrechungen der Lieferkette zuvermeiden, horten britische Unternehmen immer mehr Importwaren, diesie für ihre Produktion zwingend benötigen. Sie wollen vorbereitetsein. Zusätzliche Zollkontrollen und Staus wären für ihre Lieferketteein Desaster. Diese Hamsterkäufe sollen zwar ihre Margen undProduktion zunächst absichern, sie bergen gleichzeitig aber auchbilanzielle Risiken - für die Unternehmen selbst und indirekt fürihre Lieferanten."Rosenkrieg: Britische und deutsche Exporteure wären größteVerlierer bei "No Deal" Ein "No-Deal" Szenario ist im Zuge deraktuellen Unsicherheit ebenfalls deutlich wahrscheinlicher geworden.Bei rund 25% Wahrscheinlichkeit liegt diese Option nach Ansicht derEuler Hermes Volkswirte inzwischen (zuvor 5%). Das würde bedeuten,dass die Regeln der World Trade Organisation (WTO) greifen und etwa4-5% Zölle auf beiden Seiten anfallen würden. Das britische Pfundwürde in diesem Fall massiv abwerten und bis Ende 2019 aufvoraussichtlich 0,88 Euro fallen. Exportverluste wären die Folge."Die Briten selbst wären die größten Verlierer, gefolgt vondeutschen Exporteuren", sagt Van het Hof, "Exporte in Höhe von 30Milliarden (Mrd.) britischen Pfund pro Jahr stehen bei den Britenselbst auf der Kippe, wenn es zu keiner Einigung kommt. Bei dendeutschen Exporteuren sind im ersten Jahr nach dem Brexit aber auchimmerhin 8 Mrd. Euro (EUR) an Ausfuhren auf die Insel in Gefahr.Unternehmen, die viel Geschäft in Großbritannien machen, müssenaktuell starke Nerven haben - oder sukzessive auf andere Absatzmärkteumschwenken."Die Niederländer würden beim harten Ausstieg voraussichtlich 4Mrd. EUR an Exporten einbüßen, gefolgt von Frankreich und Belgien (je3 Mrd. EUR).Deal in letzter Sekunde erwartet - für Unternehmen "Blind Date"mit Überraschungen Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% ist aktuelldennoch der "Blind Brexit" der aussichtsreichste Kandidat imTrennungskarussell. Nach Einschätzung von Euler Hermes werden sichdie EU und Großbritannien auf ein Handelsabkommen einigen mitweiterhin engen Handelsbeziehungen."Angesichts der anhaltenden Diskussionen auf beiden Seiten wird esaber vermutlich eine Einigung auf den letzten Drücker geben", sagtSubran. "Für Unternehmen ist das wie ein 'Blind Date', denn siewissen nicht, was auf sie zukommt. Das kann im Detail positive oderauch böse Überraschungen bereithalten. Dennoch ist es für sie immernoch besser als eine unschöne Trennung."Ein solcher "Last-Minute-Deal" im Januar 2019 könnte den Weg ebnenfür eine Übergangsphase bis Ende 2020, in der zunächst alles beimAlten bleibt beim Handel mit Gütern und Dienstleistungen sowie denGrenzkontrollen. Die EU hat zuletzt sogar angeboten, dieseÜbergangsphase um ein Jahr zu verlängern.Die Märkte würden sich mit einer Einigung merklich entspannen. DerWechselkurs zwischen Britischem Pfund und Euro würde voraussichtlichwieder auf etwa 1,14 klettern nach einem erwarteten Tiefstandzwischen 1,06-1,09 bis zum Jahresende 2018 (das entspricht einermonatlichen Abwertung von rund 3%).Norwegen ist der Weg: wahrscheinlichstes Szenario der Einigung"Wir gehen von einem Abkommen aus, das dem zwischen der EU undNorwegen ähnelt", sagt Subran. "Das hat Großbritannien zwar bisherabgelehnt. Allerdings würde es die Nordirlandfrage lösen, und dieKonservativen könnten so ihre Mehrheit behaupten, die von den 10Sitzen der nordirischen Democratic Unionist Party abhängt. Die Britenhätten weiterhin weitestgehend Zugang zum europäischen Binnenmarkt.Allerdings hätten sie dann umgekehrt keine Kontrolle über dieMigration in der EU und müssten sich hier den europäischen Regelnbeugen - ohne die Möglichkeit Einfluss zu nehmen, denn Stimmrechthaben sie keines mehr. Zugeständnisse werden sie machen müssen,Norwegen ist der Weg, der vermutlich die geringsten Verluste mit sichbringt."Link zur vollständigen Euler Hermes Studie: http://ots.de/3I1iexEuler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in denBereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügtüber 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassendeFinanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- undForderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigeneMonitoring System verfolgt und analysiert Euler Hermes täglich dieInsolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationalerUnternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in 52 Ländern vertreten undbeschäftigt rund 6.050 Mitarbeiter. Euler Hermes ist eineTochtergesellschaft der Allianz und wird von Standard & Poor?s miteinem Rating von AA bewertet. 2017 wies das Unternehmen einenkonsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherteweltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 894 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.de, LinkedIn oderTwitter@eulerhermes.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die in dieserMeldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftigeErwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die aufaktuellen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren,und bekannte und unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten,aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oderEreignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlich abweichenkönnen. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im jeweiligen Kontextspiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird", "sollte","erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt","prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" ebenfalls einezukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse,Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktorenvon solchen zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zusolchen Faktoren gehören u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle Lageeinschließlich der branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäftbzw. die Kernmärkte der Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung derFinanzmärkte einschließlich der ?Emerging Markets? einschließlichMarktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) dieHäufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisseeinschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche undaufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich derWährungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungender Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damitverbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einemörtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. DieEintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durchTerroranschläge und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmenübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zuaktualisieren.Pressekontakt:Euler Hermes DeutschlandAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@eulerhermes.comOriginal-Content von: Euler Hermes Deutschland, übermittelt durch news aktuell