Brexit-Streit: Rückendeckung aus London für Gibraltar

LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat Gibraltar festen Rückhalt beim EU-Austritt zugesichert.



Das teilte ein Regierungssprecher am Sonntag in London mit. May habe bereits mit dem Regierungschef des britischen Überseegebiets, Fabián Picardo, gesprochen. London und Madrid streiten sich seit Jahrhunderten um den Landzipfel im Süden der Iberischen Halbinsel.

Bei den Brexit-Verhandlungen soll die spanische Regierung ein Vetorecht bei Entscheidungen über Gibraltar bekommen. Dies geht aus einem am vergangenen Freitag veröffentlichten EU-Entwurf für die Verhandlungsleitlinien hervor. Dieser Vorschlag stieß auf heftige Kritik in Großbritannien und in seinem Überseegebiet.

Über den Entwurf für die Verhandlungsleitlinien soll nun in den nächsten Wochen diskutiert werden. Für den 29. April ist ein EU-Sondergipfel in Brüssel angesetzt. Dort sollen die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden EU-Staaten die Verhandlungsleitlinien beschließen./si/DP/stb