Brexit: Regierung will Firmen Wechsel der Rechtsform erleichtern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Firmen nach britischem Recht die Niederlassungsfreiheit in Deutschland auch nach dem EU-Austritt Großbritanniens sichert.



Einen entsprechenden Gesetzentwurf beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin.

Es gehe um Unternehmen, die ihren Verwaltungssitz in Deutschland haben, allerdings mit der Rechtsform einer "Limited" nach britischem Recht registriert sind, wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte. Betroffen seien etwa 8000 bis 10 000 Firmen. Der Gesetzentwurf solle eine weitere Möglichkeit schaffen, die Rechtsform der Unternehmen zu ändern. Großbritannien soll Ende März kommenden Jahres die Europäische Union verlassen./hrz/DP/jha