Brexit: Johnson appelliert von Brüssel aus an sein Parlament

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Premierminister Boris Johnson hat die Unterstützung des britischen Parlaments für den neuen Brexit-Vertrag eingefordert.



"Ich hoffe sehr, dass meine Abgeordneten-Kollegen in Westminster jetzt einig werden, um den Brexit zu vollziehen, um diesen hervorragenden Deal über die Ziellinie zu bringen und den Brexit ohne weitere Verzögerung zu liefern", sagte Johnson am Donnerstag an der Seite von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel.

Im britischen Parlament baut sich aber bereits großer Widerstand gegen die neue Brexit-Vereinbarung auf, die Großbritannien und die Europäische Union am Donnerstag gefunden hatten. Bei einer Sondersitzung am Samstag soll es zur Entscheidung kommen.

Im Falle einer Ablehnung ist Johnson gehalten, die EU um Fristverlängerung zu bitten. Der Premierminister bekräftigte jedoch das Brexit-Datum 31. Oktober. Auch Juncker sagte: "Wir haben einen Deal. Und dieser Deal bedeutet, dass es keine Notwendigkeit für irgendeine Verlängerung gibt."/vsr/cmy/DP/fba