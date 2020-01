zu Brexit/Johnson

Köln (ots) - Gespaltenes KönigreichRaimund Neuß zu Großbritannien nach dem BrexitWenigstens ein Gutes hat der Brexit für die Briten: Die EU kann künftig nichtmehr an allem schuld sein. Boris Johnson und seine Freunde sind nun auf sichgestellt. Sie können nicht mehr von Brüsseler Fremdbestimmung schwätzen, wenn esum ihre Verantwortung für den Gesundheitsdienst oder die Misere in TeilenNordenglands geht.Jahrzehntelang diente die Diffamierung der EU als Ersatz für Debatten, die manim Königreich eigentlich hätte führen müssen: Wie wird der Wohlstand, wie werdendie Bildungschancen verteilt, wie geht man mit den dramatischen Unterschieden inden Lebensverhältnissen zwischen den Regionen um?Zumindest das Thema Nordengland haben die britischen Parteien im Wahlkampf inden Blick genommen - endlich. Cornwall, das am EU-Tropf hängt und trotzdemstramm für den Brexit stimmte, kann wohl sehen, wo es bleibt. Nordirland, Walesund Schottland sowieso.Der gegen Nordiren und Schotten durchgepaukte Brexit hat das Königreichgespalten. Johnson hat eine Mehrheit der Abgeordneten, aber nicht der Wählerhinter sich. Die Grenzregelung für Nordirland bedeutet einen programmiertenDauerkonflikt. Die schottischen Nationalisten werden keine Ruhe geben, bis sieirgendwann - nach der nächsten oder übernächsten Unterhauswahl - ein neuesUnabhängigkeitsreferendum durchsetzen. Und Johnson lässt keine Absicht erkennen,auf die Interessen der vom Brexit schwer getroffenen Regionen einzugehen. Erriskiert den Zerfall des Staates.Ihre Meinung: dialog@kr-redaktion.dePressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70111/4507200OTS: Kölnische RundschauOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell