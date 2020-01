Osnabrück (ots) - Nach dem Brexit: Großbritannien will kein "Schreckgespenst" ander Themse werdenBotschafter Wood hält Einigung bei künftigen Handelsbeziehungen im Zeitrahmenfür "schwierig, aber nicht unlösbar"Osnabrück. Großbritannien versucht Sorgen zu zerstreuen, das VereinigteKönigreich könne der EU als Wirtschaftsstandort nach dem Brexit mit niedrigenUmweltstandards und schwachen Arbeitnehmerrechten Konkurrenz machen. "Es wirdkein Schreckgespenst 'Singapur an der Themse' geben", sagte der britischeBotschafter in Berlin, Sir Sebastian Wood, im Interview der "Neuen OsnabrückerZeitung". Wood bekräftigte: "Es wird keinen radikalen Umbau der Wirtschaft inGroßbritannien geben. Auch die britischen Wähler haben schließlich gewisseErwartungen an unsere öffentlichen Dienste, an Umweltschutz, an die Rechte fürVerbraucher und Arbeitnehmer". Großbritannien sei "eine Volkswirtschafteuropäischen Stils, und das werden wir auch bleiben. Wir werden nach demAustritt aus der EU die Uhren nicht zurückdrehen."Zwar werde das Verhältnis zur EU "nicht mehr so eng sein, wie es heute ist, daslässt sich nach einem Austritt nicht vermeiden", sagte der Botschafter: "Aberunser Wohlstand ist mit dem Wohlstand der EU der Zukunft eng verbunden. Und dieSicherheit Europas bleibt auch unsere Sicherheit; militärisch setzen wir unsbedingungslos für die Sicherheit Europas ein. Das wird auch so bleiben."Einem "Großbritannien zuerst" erteilte Botschafter Wood eine Absage. "Ein 'UKfirst' wird es nicht geben, weil wir davon überzeugt sind, dass dieregelbasierte internationale Ordnung sehr wichtig für uns alle ist", sagte Woodder "NOZ". Und betonte: "Wir wollen die engstmögliche Partnerschaft mit der EU.Man wird sehen, was mit unserem Status als unabhängiges Land vereinbar ist."Eine Schwächung seines Landes nach dem Austritt aus der EU fürchtet derBotschafter nicht: "Großbritannien ist ein wirtschaftlich starkes Land, wir sindAtommacht und ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat, wir gehören weltweit zuden Zentren bei Bildung und Forschung, Kreativität und Dienstleistung.Großbritannien hat viele Stärken. Und das wird sich nicht über Nacht vom 31.Januar auf den 1. Februar ändern."Die anstehenden Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen hältBotschafter Sir Wood für "schwierig, aber nicht unlösbar". Er betonte: "DieRegeln der wechselseitigen Geschäftsbeziehungen müssen ebenso vergleichbar seinwie die Wirkungen, die sie auf unseren Märkten entfalten. Nur so gibt es einenfairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Aber es kann natürlich nicht sein,dass Großbritannien als unabhängiger Staat automatisch alle Regeln umsetzt, diein Brüssel entschieden worden sind". Eine Verlängerung der Übergangsphase werdeLondon nicht beantragen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4506161OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell