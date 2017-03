Brexit: Geknebelte Aktivisten protestieren vor Parlament

LONDON (dpa-AFX) - Geknebelte Aktivisten haben am Mittwoch vor dem Londoner Parlament gegen den Brexit protestiert.



Am selben Tag hatte die Premierministerin Theresa May die offizielle EU-Austrittserklärung vorgelegt.

Bei der Aktion des Netzwerks Avaaz zog eine Aktivistin mit einem riesigen May-Kopf drei geknebelte Briten an Halsbändern hinter sich her. Der Protest richtet sich gegen Mays harten Brexit-Kurs.

"Die Leute werden nicht ruhig bleiben und weitermachen, wenn die Premierministerin unser Land ohne Fallschirm von einer Klippe springen lässt", teilte Kampagnenleiter Alex Wilks mit.

Die New Yorker Organisation Avaaz gilt als eines der weltweit einflussreichsten Netzwerke für Online-Aktivisten. Avaaz setzt sich unter anderem für den Umweltschutz und Katastrophenhilfe ein./knl/DP/fbr