Brexit & Co: Britischer Billigflieger Easyjet rechnet mit schwierigem Geschäft

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet blickt wegen der Brexit-Folgen und des zurzeit schwachen Kundeninteresses vorsichtiger auf die wichtige zweite Hälfte des Geschäftsjahres.



Die schwache Nachfrage infolge der konjunkturellen Unsicherheiten und der nach wie vor vielen ungelösten Fragen rund um den Brexit drücken auf Ticketpreise in Großbritannien und ganz Europa, wie der Lufthansa-Konkurrent am Montag in Luton mitteilte.

Vor allem in den jetzt anstehenden drei Monaten bis Ende Juni rechnet Easyjet mit einer schwachen Nachfrage. Easyjet hofft dann auf wieder bessere Geschäfte zum Abschluss des Geschäftsjahres im vierten Quartal - dann sollten zum einen einige Maßnahmen zur Steigerung der Erlöse pro Ticket greifen. Zum anderen hofft der britische Konzern auf mehr Klarheit mit Blick auf den bevorstehenden Brexit./zb/fba