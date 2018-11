Brexit-Chefunterhändler Barnier: Austrittsvertrag 'gerechte Lösung'

STRASSBURG (dpa-AFX) - Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier hat sich zufrieden mit dem Vertrag für Großbritanniens Austritt aus der EU gezeigt.



"Wir haben letztendlich eine gerechte und ausbalancierte Lösung gefunden", sagte Barnier am Donnerstag im EU-Parlament. Der Kompromiss beachte die Forderungen des Vereinigten Königreichs nach einem ungeteilten Zollraum. Gleichzeitig sehe er den Schutz der Verbraucher in der EU und des EU-Binnenmarkts vor. Man sei aber noch nicht am Ende des Weges.

Die EU und Großbritannien hatten Anfang der Woche nach eineinhalbjährigen Verhandlungen einen Austrittsvertrag fertiggestellt, der einen geordneten Austritt am 29. März 2019 und eine knapp zweijährige Übergangsfrist bis Ende 2020 vorsieht. Nach einer langen Debatte sicherte sich die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochabend die Zustimmung ihres Kabinetts. Die EU berief für den 25. November einen Sondergipfel ein, um den Austrittsvertrag unter Dach und Fach zu bringen./vio/DP/tos