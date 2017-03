Brexit: Bedingungen für Zustimmung zum Austrittsabkommen aus dem Europäischen Parlament

Berlin (ots) - Die Konferenz der Präsidenten des EuropäischenParlaments hat einen Entschließungsantrag der Vorsitzenden von vierFraktionen und des Ausschusses für konstitutionelle Fragenangenommen, in dem sie ihre Bedingungen für eine Zustimmung desEuropäischen Parlaments zu einem Austrittsabkommen mit demVereinigten Königreich festlegen. Der Antrag steht am kommendenMittwoch im Plenum zur Debatte und Abstimmung.In dem Antrag legen die Abgeordneten großen Wert auf eine gerechteBehandlung der EU-Bürger aus den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten undbetonen die Notwendigkeit von Gegenseitigkeit undNichtdiskriminierung in Bezug auf die in der EU lebenden britischenBürger und die EU-Bürger, die in Großbritannien leben.Geltende VerpflichtungenDas Vereinigte Königreich muss weiterhin alle seine Rechtegenießen können, aber auch allen seinen Verpflichtungen aus denEU-Verträgen nachkommen, bis es die EU verlässt, einschließlich allerfinanziellen Verpflichtungen im Rahmen des laufendenMehrjahreshaushalts der Union, auch wenn diese über das Rückzugsdatumhinausgehen. Es muss ebenfalls weiterhin die vier Freiheiten, dieZuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs, die allgemeinenHaushaltsbeiträge und die Einhaltung der gemeinsamen Handelspolitikder EU bis zum Austritt akzeptieren. Die Abgeordneten unterstrichendie entscheidende Bedeutung der Grenzfrage zwischen Irland undNordirland."Ein geordneter Austritt ist eine zwingende Voraussetzung fürjegliche zukünftige Partnerschaft zwischen der EU und dem VereinigtenKönigreich. Das ist nicht verhandelbar. Das Privileg derEU-Mitgliedschaft bedeutet auch, Verantwortung zu tragen,Verantwortung für die Gewährleistung der vier Freiheiten. Die vierFreiheiten sind der Zement, der die EU zusammenhält, sie sindunteilbar", sagte der Präsident des Europäischen Parlaments AntonioTajani.Loyale ZusammenarbeitDie Fraktionen und der Ausschuss für konstitutionelle Fragenweisen darauf hin, dass es gegen das EU-Recht verstoße, wenn dasVereinigte Königreich Verhandlungen über mögliche Handelsabkommen mitDrittländern beginnt, bevor es aus der EU ausgetreten ist. Sieerwarten ebenfalls eine loyale Zusammenarbeit von SeitenGroßbritanniens bei den Verhandlungen über EU-Rechtsvorschriften inanderen Politikbereichen, bis es die EU verlässt. Sie warnen, dassbilaterale Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und einemoder mehreren verbleibenden EU-Ländern, etwa in Bezug auf britischeFinanzinstitute, gegen die EU-Verträge verstoßen würden."Für uns ist es eine absolute Priorität, so schnell wie möglichdie Frage der Bürgerrechte zu regeln. Es muss der erste Punkt in denVerhandlungen sein. Die Rechte der Bürger dürfen nicht zurVerhandlungsmasse werden", sagte der Koordinator für den Brexit, GuyVerhofstadt.Besser drinnen als draußenDie Abgeordneten heben hervor, dass die Vorteile einerEU-Mitgliedschaft nicht für ein Land gelten können, das die EUverlässt. Das künftige Verhältnis zwischen der EU und dem VereinigtenKönigreich könnte jedoch in einem Assoziierungsabkommen geregeltwerden. So steht es im Entschließungsantrag von Manfred Weber (EVP),Gianni Pittella (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE) und Philippe Lambertssowie Ska Keller (beide Grüne) und der Vorsitzenden des Ausschussesfür konstitutionelle Fragen, Danuta Hübner. Eine solche Vereinbarungwürde die fortgesetzte Berücksichtigung der EU-Normen in denBereichen Umwelt, Klimawandel, Bekämpfung der Steuerhinterziehung und-vermeidung, fairer Wettbewerb, Handel und Sozialpolitik durch dasVereinigte Königreich erfordern.ÜbergangsvereinbarungenDie Abgeordneten sind sich einig darüber, dass Gespräche übermögliche Übergangsregelungen auf der Grundlage von Plänen für diekünftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreichbeginnen können, aber nur dann, wenn gute Fortschritte bei denVerhandlungen über das Austrittsabkommen erzielt wurden. Einkünftiges Abkommen über die Beziehungen zwischen der EU und demVereinigten Königreich kann nur abgeschlossen werden, sobald dasVereinigte Königreich die EU tatsächlich verlassen hat und eineÜbergangsregelung nicht länger als drei Jahre dauert.Pressekontakt:Carlo CORAZZAPressesprecher des PräsidentenTelefon: +32 2 28 44090, Mobiltelefon: +32 498 99 28 62E-Mail: carlo.corazza@europarl.europa.euJaume DUCH GUILLOTPressesprecher des Europäischen ParlamentsTelefon: (+32) 2 28 43000, Mobiltelefon: (+32) 496 59 94 76E-Mail : jaume.duch@europarl.europa.euOriginal-Content von: Europ?isches Parlament, übermittelt durch news aktuell