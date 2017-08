Brexit-Beauftragter des EU-Parlaments mahnt London zu mehr Tempo

STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der schleppenden Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, mehr Tempo angemahnt: "Die Zeit drängt. Wir brauchen dringend raschere Fortschritte und konkrete Vorschläge aus Großbritannien, die endlich die notwendigen Kernelemente des Austrittsabkommens angehen", sagte der Fraktionschef der Liberalen vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde am Montag der "Welt". Zugleich warnte er die britische Regierung, dass es ein "Rosinenpicken" nicht geben werde.

Dies habe das EU-Parlament bereits deutlich gemacht. "Die Rechte der EU-Bürger stehen bei uns an erster Stelle", so Verhofstadt. Zum Zeitplan sagte Belgiens früherer Ministerpräsident: "Wir werden erst über unser zukünftiges Verhältnis reden können, wenn wir auf den drei wichtigsten Gebieten merklich vorangekommen sind." Dazu gehörten die Rechte der EU-Bürger, Großbritanniens finanzielle Verpflichtungen sowie die Grenzfrage in Irland. "Auch wenn man die Scheidung eingereicht hat, muss man sich noch mit den aus der Ehe entstandenen Verpflichtungen auseinandersetzen."

