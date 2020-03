Brexit: Barnier legt Entwurf für Abkommen mit Großbritannien vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach ersten schwierigen Verhandlungen mit Großbritannien über die Zeit nach dem Brexit hat EU-Unterhändler Michel Barnier einen eigenen Entwurf für ein Partnerschaftsabkommen erarbeitet.



Das Papier sei dem Europaparlament und den EU-Staaten zur Diskussion vorgelegt worden, schrieb Barnier am Freitag auf Twitter. Es werde nach dem Austausch auch veröffentlicht.

Man freue sich darauf, mit Großbritannien daran zu arbeiten. "Wir müssen uns jede Chance auf Erfolg geben", schrieb Barnier.

Nach Angaben aus der EU-Kommission handelt es sich um einen umfassenden Vorschlag, der alle Felder der künftigen Beziehungen mit Großbritannien abdecke, auch den wichtigsten Punkt: ein Freihandelsabkommen. Die Veröffentlichung erfolge voraussichtlich Anfang kommender Woche, hieß es aus EU-Kreisen. Der Entwurf hat nach Angaben eines EU-Diplomaten mehr als 400 Seiten.

Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgeschieden. Beide Seiten hatten Anfang März Gespräche über die künftigen Beziehungen nach einer bis Ende des Jahres laufenden Übergangsphase aufgenommen. Doch zeigten sich dabei große Gegensätze, so dass Barniers Entwurf zunächst nicht konsensfähig sein dürfte. Die für nächste Woche geplante zweite Verhandlungsrunde in London war am Donnerstag wegen der Corona-Krise abgesagt worden./vsr/DP/jha